Netanyahu: «50 torres terroristas» destruidas en la Ciudad de Gaza y sus habitantes deben «salir de allí»

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel ha destruido «50 torres terroristas» en los últimos dos días y que eso fue «solo un preludio» de su operación para tomar la Ciudad de Gaza.

Prometió destruir todos los «nidos del terror», en una declaración desde la Sala de Operaciones de la Fuerza Aérea israelí, conocida como «el foso», en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv.

“Les prometí hace unos días que destruiríamos las torres terroristas de Gaza. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. En los últimos dos días, 50 de esas torres han caído. La Fuerza Aérea las derribó. Ahora, todo esto es solo una introducción, un preludio, a la principal e intensa operación: una maniobra terrestre de nuestras fuerzas, que ahora se están organizando y reuniendo en la Ciudad de Gaza”, dijo Netanyahu.

«Y por eso les digo a los residentes de Gaza: aprovechen esta oportunidad y escúchenme atentamente: están advertidos, ¡salgan de ahí!», añadió.

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que habían atacado un rascacielos donde la organización terrorista palestina Hamás había instalado equipos de recopilación de inteligencia, artefactos explosivos y puestos de observación.

Además, remarcaron que los terroristas que los instalaron permanecen en la zona y operaron desde allí durante toda la guerra para planificar y promover ataques.

El Ejército destacó que se tomaron medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo la alerta a la población, el uso de armas de precisión, la observación aérea y la información de inteligencia adicional.

Aseguró que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional, al tiempo que utilizan cruelmente instituciones civiles y a la población como escudos humanos.

Finalmente, las FDI señalaron que seguirán actuando con contundencia y decisión contra ellas.