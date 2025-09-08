Cuatro soldados israelíes asesinados por terroristas palestinos de Hamás en un ataque a un campamento militar en las afueras de la Ciudad de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Cuatro soldados israelíes fueron asesinados esta mañana por terroristas palestinos de Hamás en un ataque a un campamento militar en las afueras de la Ciudad de Gaza, anunció el Ejército.

Tres de ellos ya fueron identificados como los sargentos Uri Lamed, de 20 años, de Tel Mond; Amit Arye Regev, de 19, de Modiin; y Gadi Cotal, 20 años, del kibutz Afikim. Todos servían en el 52.º Batallón de la 401.ª Brigada Blindada.

El nombre del cuarto soldado se dará a conocer más adelante.

Además, un soldado del 50.º Batallón de la Brigada Nahal resultó herido de gravedad en el incidente, añadió el Ejército.

Según una investigación preliminar de las FDI, tres o cuatro terroristas de Hamás lanzaron un ataque contra un campamento del Ejército en la zona de Kafr Jabalia alrededor de las 6 (hora israelí). El incidente tuvo lugar poco después de que las tropas hubiesen regresado al puesto tras una actividad nocturna.

Los terroristas atacaron un tanque y abrieron fuego contra el comandante, que tenía la cabeza fuera de la escotilla del vehículo blindado. Posteriormente, lanzaron un artefacto explosivo dentro del mismo, lo que provocó la muerte de los cuatro soldados.

La investigación también determinó que otros soldados que estaban en el campamento respondieron al fuego mientras los terroristas, pero no está claro cuántos de ellos fueron alcanzados.

Horas después, seis civiles israelíes fueron asesinados, incluida la argentina Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, quien inmigró en su infancia, y otros 21 resultaron heridos -seis de ellos de gravedad- cuando dos terroristas palestinos abrieron fuego contra vehículos y peatones en el cruce de Ramot, en Jerusalem.

Los dos atacantes, residentes en la Margen Occidental, llegaron al cruce poco después de las 10 -según algunos reportes, en auto- y dispararon contra las personas que esperaban en una parada de colectivos, así como contra un autobús que acababa de detenerse allí.