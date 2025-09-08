Hamás: no es posible liberar a todos los rehenes israelíes en un solo día como indica la propuesta de EE.UU.

Itongadol/Agencia AJN.- Fuentes de Hamás declararon al periódico saudita Asharq al-Awsat que esa organización terrorista palestina les informó a los mediadores que no es posible liberar a todos los rehenes israelíes, tanto los vivos como los muertos, el primer día de un eventual alto el fuego, como exige la nueva propuesta estadounidense.

Explicaron que «hay rehenes que fueron asesinados en lugares donde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) tendrían que cesar el fuego (al parecer durante un período prolongado) para recuperarlos de entre los escombros, o que fueron enterrados en zonas a las que las FDI entraron posteriormente (y que ahora controlan)».

Por lo pronto, las FDI afirmaron que recientemente atacaron un rascacielos utilizado por Hamás en la Ciudad de Gaza, donde había instalado equipos de recopilación de inteligencia, artefactos explosivos y puestos de observación.

Además, el Ejército israelí remarcó que los terroristas que los instalaron permanecen en la zona y operaron desde allí durante toda la guerra para planificar y promover ataques.

Las FDI remarcaron que se tomaron medidas para reducir el riesgo de daños a los civiles, incluyendo la alerta a la población, el uso de armas de precisión, la observación aérea y la información de inteligencia adicional.

Aseguraron que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional, al tiempo que utilizan cruelmente instituciones civiles y a la población como escudos humanos.

Finalmente, las FDI señalaron que seguirán actuando con contundencia y decisión contra ellas.

Paralelamente, seis personas fueron asesinadas y otras 21 resultaron heridas -seis de ellas de gravedad- cuando dos terroristas palestinos abrieron fuego esta mañana contra vehículos y peatones en el cruce de Ramot, en Jerusalem.

Una de ellas era la argentina Sara Mariela Voloj de Mendelson, de 57 años, quien residía en Israel desde su infancia.