En Italia encontraron en el mar objeto misterioso con inscripciones hebreas

Itongadol/Agencia AJN.- Un objeto metálico no identificado fue descubierto este domingo en la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, lo que desató el pánico después de que los residentes reportaran fuertes ruidos en el cielo, según informó el periódico italiano La Repubblica.

El objeto, un cilindro metálico de unos cinco metros de largo y dos de diámetro, presenta escritura hebrea y un logotipo que recuerda al de la «Administración Espacial» israelí, organismo del Ministerio de Defensa encargado del desarrollo de satélites y misiles.

Se cree que forma parte de un satélite israelí lanzado la semana pasada (Ofek 19, 17).

La Guardia Costera italiana ordenó que el objeto sea documentado, fotografiado y mantenido bajo vigilancia.

El alcalde de Lampedusa, Filippo Menino, tranquilizó rápidamente a los residentes y aclaró que las pruebas realizadas descartaron la presencia de explosivos o radiación radiactiva.

