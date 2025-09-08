España. ACOM denuncia la última escalada antisemita del Gobierno de Pedro Sánchez

Itongadol/Agencia AJN.- Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una «organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo, trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil», anunció en sus redes sociales que «denuncia la última escalada antisemita del Gobierno de Pedro Sánchez».

«‘Lo que Israel está haciendo no es defensa propia, es el exterminio de un pueblo indefenso.’ Con estas palabras, Pedro Sánchez introdujo nueve medidas contra Israel, incluido un embargo reforzado, prohibiciones de tránsito, boicots y un aumento de la financiación para la Autoridad Palestina y la UNRWA. ACOM denuncia este último caso de antisemitismo institucional y anuncia próximas acciones legales», anticipó.

«Esta escalada verbal y regulatoria expone una vez más una hostilidad desproporcionada y obsesiva dirigida exclusivamente al Estado judío. Calificar la legítima defensa de una democracia asediada como ‘genocidio’ y ‘exterminio’ es un atropello histórico. Ningún tribunal competente ha declarado semejante delito; convertirlo en un eslogan gubernamental es irresponsable y perjudicial para la imagen internacional de España», criticó la entidad judía.

«Más aún, después de casi dos años de guerra desencadenada por Hamas -un conflicto en el que, incluso usando las propias cifras de los terroristas de 60.000 muertes en una población de dos millones, y reconociendo que un número sustancial eran combatientes- la etiqueta de ‘genocidio’ solo sirve a la retórica de los elementos más radicales. Es una acusación cínica que equipara deliberadamente a Israel con los horrores nazis, deshumaniza a sus víctimas y busca justificar su demonización», enfatizó.

«Este gobierno ya venía fomentando la hostilidad activa hacia Israel y los israelíes, llegando incluso a encubrir y fomentar el acoso a atletas y equipos israelíes. Ahora, tilda a todos los israelíes, y a cualquiera que apoye a Israel, de cómplices de un ‘genocidio’ inventado por la propaganda. Esta narrativa criminalizadora coloca a ciudadanos, organizaciones y comunidades judías en la mira del extremismo y legitima su persecución», advirtió ACOM.

«El paquete anunciado también perjudica la seguridad y los intereses nacionales de España: socava la cooperación estratégica y tecnológica con un aliado democrático, intenta imponer boicots comerciales selectivos que son incompatibles con los principios básicos del Estado de derecho y la política comercial común de la UE, crea efectos extraterritoriales en las cadenas de suministro y los acuerdos con terceros países y expone a España a juicios, sanciones y represalias. Todo esto se persigue mediante un decreto-ley que elude el debate parlamentario», alertó.

«Sánchez intenta desviar la atención de su declive interno y de los escándalos que envuelven a su entorno, a la vez que apacigua a sus socios de coalición más radicales. Amplifica los estereotipos y falsedades antisemitas y explota la tragedia de Israel para su supervivencia política. Su alineamiento con regímenes como Venezuela, Irán y Qatar refleja un cambio moral y geopolítico que rompe con el consenso occidental y aísla a España», prosiguió.

«ACOM denuncia inequívocamente a un gobierno que ha entregado la política exterior al activismo antiisraelí, sacrificado la reputación de España y normalizado el antisemitismo. Anunciamos que activaremos todos los canales legales y políticos para impugnar y detener cualquier medida ilegal», concluyó la entidad judía.