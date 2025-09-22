Mensaje especial del Hospital Hadassah por Rosh Hashaná

Itongadol.- En un comunicado especial por Rosh Hashaná, el Director General de la Organización Médica Hadassah, Profesor Yoram Weiss, expresó: ‘‘Rosh Hashaná ya está con nosotros, ese tiempo solemne y a la vez esperanzador en que dejamos atrás el pasado y miramos hacia el futuro’’.

‘‘Me gustaría desearles a todos un feliz año nuevo. Espero que este año, al igual que el pasado pero más aun, demuestre el continuo desarrollo de nuestro centro médico, nuestra investigación, nuestra educación, pero lo más importante, nuestra excelencia clínica y nuestra capacidad de demostrar que la coexistencia existe aquí’’.

‘‘También es el momento de dedicarnos a hacer todo lo posible para que el año que viene sea uno de abundantes bendiciones para Israel, para el pueblo judío y para el mundo en general’’, agregó.

Con respecto a su labor, Weiss destacó: ‘‘En el Hadassah nos sentimos humildes y privilegiados de ser testigos de las bendiciones que nuestro trabajo ayuda a generar cada día’’.

‘‘Bendiciones para los pacientes de nuestros hospitales y sus familias, para nuestros socios alrededor del mundo y para aquellos que, en el futuro, compartirán los frutos de nuestra investigación innovadora, nuestra educación médica avanzada y nuestra visión de futuro’’, añadió.

Además, el director del Hadassah remarcó que los ‘‘enorgullece estar a su lado mientras nos esforzamos juntos por un 5786 lleno de bendiciones de paz, coexistencia, esperanza y sanación’’

‘‘Continuaremos dedicándonos a la investigación y a las mejores prácticas médicas. Gracias por su apoyo. Les deseo a cada uno de ustedes y a cada uno de los miembros de su familia, un feliz año nuevo’’, concluyó Weiss.