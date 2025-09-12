Experimentos a puertas abiertas en ORT

Entre reacciones inesperadas y juegos, el Auditorio de ORT se transformó en un verdaderolaboratorio abierto. La propuesta fue simple pero poderosa: mostrar que la ciencia no es algo lejano ni complicado, ¡y que puede ser muy entretenida!

Play Química, el evento de la especialización de Química y Biotecnología de ORT, sorprendió con stands liderados por estudiantes de 3er. año en el que expusieron experimentos interactivos pensados por ellos mismos para captar la atención de la comunidad educativa.

Hubo burbujas que encapsulaban colores y sales, arenas mágicas que no se desarmaban en el agua, serpientes de carbono que surgían del fuego y una explosiva pasta de elefante, mezcla que libera gran cantidad de espuma de golpe.

Más allá del impacto visual, cada propuesta invitó a descubrir que, detrás de cada reacción, hay procesos químicos que también están presentes en la vida cotidiana, como en la cocina, la medicina o fenómenos que vemos todos los días sin detenernos a pensarlos.

Pero sin dudas, lo más valioso fue el entusiasmo que los alumnos demostraron en el evento. “Me encanta interactuar con los más chicos y mostrarles cosas que vemos en el laboratorio todos los días”, contó Franca. Por su parte, para Trinidad lo mejor fue “contar lo hermosa que es la orientación y disfrutar con amigos de lo que nos apasiona”.

¡Qué gran trabajo hicieron los chicos de 3er. año y todo su equipo docente! Esta nueva edición de Play Química volvió a demostrar que, en ORT, la ciencia se aprende en acción, con mucha creatividad y transformando la investigación y la curiosidad en soluciones innovadoras para las problemáticas del mundo actual.