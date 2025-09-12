Trump se reunirá con el primer ministro de Qatar tras ataque israelí en Doha

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este viernes en Nueva York con el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El encuentro se producirá pocos días después de que Israel lanzara un ataque en Doha contra líderes políticos de Hamás, en un hecho que puso en tensión a dos aliados clave de Washington.

El funcionario estadounidense no ofreció detalles sobre la hora ni la agenda del encuentro. Sin embargo, fuentes diplomáticas en Washington anticipan que la reunión estará marcada por la crisis abierta tras el fallido intento israelí de eliminar a la cúpula política de Hamás en suelo qatarí.

El ataque, ocurrido el martes, amenazó con descarrilar los esfuerzos de mediación respaldados por Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego en Gaza y avanzar en un acuerdo de liberación de rehenes. Países de la región y potencias internacionales condenaron la acción israelí, advirtiendo que podría intensificar la inestabilidad en Oriente Medio.

Trump reaccionó criticando el ataque en territorio de un aliado estadounidense y aseguró que no volvería a repetirse, aunque al mismo tiempo calificó como “un objetivo válido” la eliminación de dirigentes de Hamás. La organización terrorista, por su parte, afirmó que ninguno de sus líderes resultó muerto en el bombardeo.

Según el medio Politico, en el entorno del presidente crece la frustración hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, especialmente después del episodio en Doha. Asesores de Trump temen que Netanyahu busque deliberadamente obstaculizar las negociaciones de tregua y del acuerdo de rehenes.

Qatar, considerado un socio estratégico de Washington en el Golfo, ha sido el principal mediador en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás. Además de impulsar un alto el fuego, Doha ha trabajado en un plan de gestión para la Franja de Gaza una vez finalizado el conflicto.

El primer ministro Al-Thani acusó a Israel de intentar sabotear las posibilidades de paz, pero subrayó que Qatar no abandonará su papel de mediador. Su visita a Nueva York incluirá también una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó el Departamento de Estado.

El encuentro entre Trump y Al-Thani se anticipa como clave para sostener la mediación qatarí, en un momento en que las tensiones regionales amenazan con desbordar los esfuerzos diplomáticos.