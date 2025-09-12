PARASHÁ DE LA SEMANA: KI TAVÓ

Itongadol.- Los leviím mencionaron las consecuencias que acaecerían sobre quienes:

a ) Practicaran la idolatría;

b ) Deshonraran a los padres;

c ) Corrieran una línea divisoria del vecino;

d ) Extraviaran a los ciegos;

e ) Actuaran injustamente con el extranjero, el huérfano y la viuda;

f ) Actuaran en forma inmoral;

g ) Asesinaran a alguien ocultamente;

h ) Recibieran soborno por levantar falso testimonio en una causa que implica la pena capital;

i ) No observaran los mandamientos en general.

Ahora que estaban a punto de entrar en la Tierra Prometida, Moshé consideró su deber enfatizar más aún, las consecuencias que traería su conducta futura.

Si los hijos de Israel observaban los mandamientos de Hashem, recibirían numerosas bendiciones.