Yad Vashem Argentina hizo su presentación en el país

Yad Vashem Argentina realizó la semana pasada su presentación en el país con un encuentro ante referentes de diversos ámbitos de la sociedad, entre ellos juristas, periodistas, investigadores, escritores, politólogos y filósofos.

Fafi Ricagno, presidenta de los amigos del Yad Vashem en Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó la voluntad de “trabajar en forma alineada con todas las organizaciones en el país que vienen bregando no solamente por consolidar la identidad del pueblo judío, sino generar puentes desde sus valores y desde sus tradiciones, que permitan vivir en armonía, en paz y con respeto los unos de los otros”.

El evento se realizó en el salón que el embajador argentino en Budapest, Maximiliano Gregorio-Cernadas, y su mujer, Cecilia Scalisi, ofrecen desde hace años para promover de las relaciones culturales internacionales.

“Estamos viviendo tiempos aciagos y muy complicados en una sociedad que debate, a mi modo de verlo, injustamente, como consecuencia de la guerra militar que Israel lleva adelante contra el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023”, destacó Ricagno.

“Esto trajo aparejado un viraje radical de conducta, reinstalando el odio de unos contra otros en el mundo, sin poder analizar el verdadero fondo del problema y la situación dramática que se vive de una manera exponencial desde el 7 de octubre que, aunque con características diferentes, nos reconecta con los grandes horrores de la Shoá, del Holocausto”, agregó la presidenta de la institución.

En ese sentido, Ricagno resaltó el desafío que implicaba presentar a la institución en sociedad.

“No hacerlo significaba para nosotros un acto de enorme cobardía, que hubiera sido, de alguna manera, empezar a andar este destino nuestro, en este pedacito del cono sur de las Américas, con una sensación de enorme claudicación, que hubiera atentado contra la esencia misma de la creación de Yad Vashem en el año ‘53”, subrayó.

“No podemos traicionar la valentía de los hombres y mujeres que desde el año ‘53 vienen llevando adelante esta tremenda tarea. No únicamente en relación con los sobrevivientes y la historia del pueblo judío, en relación con la Shoá, sino la construcción que Yad Vashem hace respecto de la humanidad para erradicar el odio y el espanto, si es posible, de sus entrañas”, expresó Ricagno.

Entre los presentes estuvieron el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el abogado constitucionalista Daniel Sabsay; Aldo Donzis, ex presidente de la DAIA; Liliana Olmeda de Flugelman, ex directora del Museo Judío de Buenos Aires; y Jorge Ossona, historiador y periodista.

En relación con la misión específica de la entidad en Argentina, la presidenta de la institución afirmó: “Tenemos que resistir éticamente los embates del presente y del odio que nos está lacerando, aún en la peor de las tormentas. Para el pueblo judío, una segunda enorme tormenta dramática es esta que transitamos desde el 7 de octubre de 2023 y, por supuesto, sumados a la tarea que desde el Yad Vashem hacen. Respaldar y endosar el trabajo del museo es interpelar a la conciencia mundial sin ocultar ni eludir los dilemas éticos políticos y humanos del presente, de lo que está ocurriendo hoy en el mundo”.

Asimismo, enfatizó que “la historia debe servir para iluminar el presente, para que la memoria se active de herederos conscientes”.

“No nos alcanza a la humanidad con el legado de la historia, si no militamos conscientemente qué fue lo que ocurrió y dónde estamos hoy. Porque en ningún caso basta con decir nunca más. Esta estas dos palabras que hablan de espantos que ha vivido la humanidad y que tanto significan para nosotros los argentinos, en relación con nuestra historia reciente. Porque de nada sirve repetir mecánicamente el nunca más en ningún sentido, si no podemos desbrozar cuáles son las causas, el por qué las cosas ocurrieron para que, mimetizadamente y escondidos, estos personajes, estas historias de los desencuentros, de los horrores, de la guerra, de la violencia, de la intolerancia, no prendan. Estemos atentos”, pidió.

Entre el público también se encontraba Jorge Ferronato, historiador y conferencista; Rita Fiorino, abogada y periodista; Horacio “Totó” García, abogado y funcionario de la Procuración Gral. De la Nación; Eduardo Guarna, abogado y presidente del Club del Progreso; Yamila Holstein, abogada, activa participante de las investigaciones de Yad Vashem; Ale Kelman, contador y empresario; Ariela Fefer, directora de Operaciones para A.L. de Softech, Yanina Kogan, directora ejecutiva de Fundación Taeda y ex directora de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí; y Javier López Biscayart, juez nacional en lo penal económico.

Finalmente, Ricagno anunció que el accionar de la institución estará enfocado en hablarle al público adolescente, porque allí radica la clave de la transmisión.

“Queremos proponerles a los jóvenes que redefinan desde la vida y la luz el sentido de recordar la oscuridad del pasado, pero para vivir el presente. Queremos apelar a las herramientas de los jóvenes, a su lenguaje, a sus modos de crear y comunicarse, para resignificar el respeto al otro con aceptación y no con resignación. En cada reel, en cada canción, en cada posteo, en cada aula, en cada video, en cada debate, en el deporte, se juega el modo en que la memoria será vivida. Y con el estandarte desplegado de la frase del poeta Mario Benedetti, cantamos por los sobrevivientes y porque nuestros muertos quieren que cantemos, pero cantemos”, concluyó.

En el encuentro también estuvieron Marion Eppinger, coleccionista, médica y víctima de las persecuciones nazis en Budapest; Diana Sperling, filósofa, escritora y docente especializada en el judaísmo; Damián Hanono, abogado y miembro de la comisión directiva de la DAIA; y Diana Wang, psicoterapeuta, emprendedora de la memoria e hija de sobrevivientes de la Shoá.

Luego tomó la palabra Yanina Kogan, miembro de la Comisión Directiva de Yad Vashem Argentina, quien destacó: “Por supuesto, la memoria del pasado es algo súper necesario, para no repetir, para no olvidar. Pero me gustó la propuesta de hacer hincapié en el valor de la vida en el presente. Sobre todo, para nuestros jóvenes, el valor de la propia vida, el valor de la vida del otro, del respeto, de la tolerancia, de tender puentes entre distintas religiones, entre distintos países, entre distintas comunidades”.

Durante el evento se anunció que Yad Vashem Argentina lanzará un concurso internacional de fotografía orientado a adolescentes de entre 13 y 18 años, donde la consigna será, en una foto, sintetizar el objetivo de la entidad dedicada a la memoria del Holocausto de tener encendida la luz por la vida recordando el pasado.

“La propuesta de canalizar este valor de la vida, a través de distintas expresiones del arte, es una idea hermosa y conecta no solamente distintas comunidades y la historia, sino también distintas generaciones”, resaltó Kogan sobre el concurso.

Otros destacados referentes de la sociedad que participaron de la presentación fueron Oscar Oszlak, experto en políticas públicas; Eva Lerner psiquiatra y especialista en temas judíos; Marina Rosso Siverino, ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, empresaria y Presidenta de Pollera-Pantalón; Guillermo Schor-Landman, abogado especialista en telecomunicaciones; Vale Shapira, periodista y escritora; Roby Tarrab, empresario desarrollador en Real Estate; Flavia Vacca Núñez, contadora y CFO de Future Brand Regional; y Adrián Werthein, accionista del Grupo Werthein y miembro del Comité Ejecutivo del World Jewish Congress.

Finalmente se dirigió a los presentes el embajador de Israel en Argentina, que expresó: “¿Qué haremos para que la gente joven conozca lo que ocurrió? Ese un es un dilema que estamos pensando, inclusive en Israel. ¿Cuándo y en qué momento un niño, un adolescente, y luego una persona mayor conoce qué es el Holocausto? ¿A qué edad empezamos a enseñar qué es el Holocausto para que, para el niño, no sea demasiado fuerte conocer este tema, estas imágenes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso en Israel se desarrolló con el tiempo un sistema bastante avanzado, con psicólogos, con pedagógicos, de ver cómo hacerlo. Y luego tenemos un día de Memoria del Holocausto, en el que por Ley, no hay restaurantes, no hay fútbol, no se puede ver ninguna otra cosa”.

Además, Sela explicó que “ya más mayores, van a los museos, van a los viajes de Marcha de la Vida que hacen en Polonia, y mucho más. Pero todo esto ahora hay que pensarlo diferentemente”.

“Como diplomático, por muchos años, una de nuestras tareas es venir a ministerios de Educación de todo el mundo y preguntar ¿cómo enseñan este tema? ¿En qué año, en qué edad y cómo en los colegios? La respuesta casi siempre es que muy poco, cuando llegan a una edad ya de adolescentes, cuando estudian la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Yad Vashem dice que el Holocausto no empieza en el ’39. Empieza en el ’33, cuando Hitler llega al poder y en el ‘36 con las leyes de Núremberg. Solamente en el ‘39 lamentablemente empieza la parte de llevar a cabo este plan en diferentes fases durante la guerra en los campos”, destacó el embajador.

También estuvieron entre el público Graciela Adan, consultora internacional, cofundadora de Pollera-Pantalón, y ex presidenta de FURP; Mateo Alberto, asesor de la dirección Gral. de Cultos del Gobierno de CABA; Federico Bianchi, secretario de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal; Mariana Bisso, licenciada en Publicidad y máster en Estrategia Digital; el empresario Martín Brom; Jorge Costa, empresario y consultor en productos financieros; Patricio Degiorgis, director de Cátedra Unión Europea de la UCES; y Marcela Vivian Delanghe, jueza del Tribunal Superior de Justicia de CABA y especialista en Derecho Penal.

Todos los presentes en el evento hicieron preguntas, participaron en el debate y se mostraron entusiasmados por este primer encuentro de Yad Vahsem en la región, que el 21 de octubre tendrá su lanzamiento oficial en la Argentina.

La inauguración de la filial local había sido anunciada por el presidente de Yad Vashem Israel, Dani Dayan, durante su última visita al país.

Asimismo, participaron Marcela Losardo, abogada, ex ministra de Justicia, ex embajadora ante la UNESCO; Juan Pablo Maglier, experto en RRPP; Juan José Mancuello, ministro de la Embajada del Paraguay; Adrián Moscovich, especialista en gestión educativa; Marta Narcellas, abogada especialista en Derecho Penal y miembro de Profesores Republicanos; Juan Javier Negri, abogado, experto internacional en conflictos sobre obras de arte, presidente de la Fundación Sur;

Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuraduría General de la Nación; Silvia Plager, escritora; y Yamila Holstein, abogada y activa participante de las investigaciones de Yad Vashem.