Israel identifica a los dos soldados asesinados en el ataque en el cruce de Allenby

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este jueves la identidad de los dos soldados que murieron en el atentado perpetrado en el cruce de Allenby, en la frontera con Jordania.

Los fallecidos son el teniente coronel (res.) Yitzhak Harosh, de 68 años, reservista de la Administración Civil y oriundo de Jerusalem, y el sargento Oran Hershko, de 20 años, oficial de enlace con fuerzas extranjeras en la unidad internacional Tevel, residente de Tel Mond.

De acuerdo con la investigación preliminar, el atacante, identificado como Maher Al Jazi, ciudadano jordano de 39 años, llegó al paso fronterizo conduciendo un camión de ayuda humanitaria destinado a la Franja de Gaza. Según medios hebreos, tras descender del vehículo abrió fuego contra los efectivos israelíes. Al trabarse su fusil, continuó el ataque apuñalando a los soldados, que resultaron mortalmente heridos. El agresor fue abatido en el lugar por las fuerzas de seguridad.

En un comunicado, el Ejército confirmó que el asaltante ingresó desde Jordania en un camión habilitado para transportar suministros humanitarios. “Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista en el lugar”, señaló la institución. Además, informó que las tropas realizan inspecciones en la zona y mantienen rodeada la ciudad de Jericó, en Cisjordania, para descartar la presencia de cómplices.

El cruce de Allenby es un punto estratégico de tránsito de mercancías y viajeros entre Jordania y Cisjordania, además de una de las principales vías para la entrada de ayuda humanitaria hacia Gaza. La utilización de un camión con este fin vuelve a poner en cuestión los mecanismos de control en la frontera.

En septiembre de 2024, un ataque en el mismo paso dejó tres israelíes muertos, lo que refleja la constante presión sobre las fuerzas de seguridad en la región.

El atentado amenaza con tensar aún más la relación entre Israel y Jordania, que mantienen un tratado de paz desde 1994 pero atraviesan fricciones recurrentes, especialmente en torno a la gestión de los lugares sagrados en Jerusalem y la situación humanitaria en Gaza.