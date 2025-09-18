Haredíes bloquean rutas en Jerusalem y otras ciudades en contra de los arrestos por evasión del servicio militar

Itongadol.- Una protesta haredi contra el servicio militar obligatorio bloqueó el jueves la salida de la autopista 4 hacia Bnei Brak en Jerusalén.

La policía informó que los manifestantes comenzaron a alterar el orden público bloqueando los carriles de tráfico cerca del puente String, a la entrada de la ciudad.

Las movilizaciones se extendieron a cinco puntos del país: la entrada a Jerusalem, Bnei Brak, Modi’in Illit, Beit Shemesh y Safed, además de áreas circundantes. Según el Comité para el Rescate del Mundo de la Torá, las protestas fueron organizadas siguiendo instrucciones de líderes de yeshivot, quienes calificaron la detención de Nahum como un “crimen” y “un pecado contra el estudio de la Torá”.

La Policía de Israel denunció que los manifestantes ponían en riesgo a los usuarios de las vías y subrayó que las protestas constituyen una actividad ilegal. “Los alborotadores no cumplieron con las órdenes de trasladarse a las aceras”, señaló un vocero.

Por el momento, el acceso a Jerusalem por el cruce de Givat Shaul permanece bloqueado para el tránsito vehicular. Las autoridades están desviando a los automovilistas hacia rutas alternativas mientras intentan restablecer el orden.

“La Policía de Israel permitirá que las personas ejerzan su libertad de expresión dentro del marco de una protesta legal. Al mismo tiempo, no permitirá alteraciones al orden público, bloqueos de carreteras ni ninguna actividad ilegal que ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos o su vida cotidiana”, advirtió la fuerza.

Más temprano, cientos de manifestantes se congregaron en distintos puntos de la capital, entre ellos la entrada de la ciudad, la estación del tren ligero en Kiryat Moshe y la ciudad de Beit Shemesh. En algunos sectores comenzaron a bloquear arterias principales, como la entrada de Jerusalem y la carretera Begin. En Kiryat Moshe, decenas de personas se sentaron sobre las vías del tren ligero, impidiendo su circulación y exponiéndose a situaciones de riesgo.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran daños en la parte frontal de uno de los vagones del tren ligero de Jerusalem, que fue alcanzado durante los disturbios.

Las protestas derivaron en enfrentamientos verbales y físicos con la policía. La fuerza aclaró que sus operaciones buscan desplazar a los manifestantes hacia las aceras, restablecer el tráfico de vehículos y permitir que el tren ligero retome su funcionamiento con normalidad.

“La Policía de Israel continuará defendiendo el derecho a la protesta legal y a la libertad de expresión, pero actuará con determinación contra cualquier interrupción ilegal del orden público”, concluyó el comunicado oficial.