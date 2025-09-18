Israel intercepta un misil disparado desde Yemen por los terroristas hutíes sin que haya heridos ni daños

Itongadol/Agencia AJN.- Un misil balístico disparado desde Yemen por los terroristas hutíes apoyados por Irán fue interceptado por la defensas aéreas, según el Ejército israelí.

No hubo informes inmediatos de impacto ni heridos.

Las sirenas sonaron en el centro de Israel y la zona de Jerusalem.

Horas antes, un dron disparado desde Yemen por los terroristas hutíes impactó en la entrada de un hotel en Eilat y produjo un incendio, sin provocar heridos.

Equipos médicos y de seguridad respondieron a los informes sobre el impacto en la ciudad más meridional de Israel.

La Policía acordonó el lugar del impacto y los equipos de desactivación de explosivos están trabajando en el lugar.

La Policía les ha pedido a los residentes que se mantengan alejados de la zona.

Las sirenas de alerta sonaron en la ciudad, advirtiendo de una posible incursión de drones.

En los últimos meses, los terroristas hutíes de Yemen han lanzado decenas de drones contra Israel, muchos de ellos dirigidos a Eilat.

El Ejército israelí confirmó el impacto de un dron lanzado «desde el este», en referencia a Yemen.

Una hora después, la Fuerza Aérea israelí interceptó otro dron de los terroristas hutíes, pero no se activaron las sirenas de alerta «de acuerdo al protocolo», porque no revestía peligro para la población, añadió.

Desde el 18 de marzo, cuando las FDI reanudaron su ofensiva contra la organización terrorista palestina Hamás en la Franja de Gaza, los terroristas hutíes de Yemen dispararon 87 misiles balísticos y al menos 40 drones contra Israel.