EE.UU. Demandan a organizaciones terroristas palestinas y los países que las financian por la Masacre del 7 de Octubre

Itongadol/Agencia AJN.- La Liga Antidifamación (ADL) y el estudio de abogados Crowell & Moring han presentado una demanda federal en los Estados Unidos contra varias organizaciones terroristas palestinas y sus patrocinadores estatales por la masacre del 7 de octubre de 2023 contra Israel, liderada por Hamás.

La demanda se basa en la Ley de Inmunidades de los Estados Extranjeros, que les permite a las víctimas estadounidenses demandar a los Estados que patrocinen el terrorismo, y la Ley Antiterrorista, que permite demandas contra organizaciones terroristas extranjeras y sus patrocinadores.

Los demandantes son más de 140 ciudadanos estadounidenses que murieron, resultaron heridos o perdieron familiares en la masacre. Buscan una indemnización por daños y perjuicios para lograr justicia y disuadir futuros ataques, explicó la ADL.

La demanda es contra Hamás, Hezbollah, la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación Palestina, el Frente Democrático para la Liberación Palestina, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, el Movimiento Mujahidín Palestino y los Comités de Resistencia Popular, así como a Irán, Siria y Corea del Norte como patrocinadores estatales.

“El mundo jamás debe olvidar lo que ocurrió el 7 de Octubre. Creemos que es fundamental que los responsables de ese terrorismo sean llevados ante la Justicia para que quede claro quiénes apoyaron, planearon y llevaron a cabo la violencia ese día”, afirmaron David y Hazel Brief, cuyos hijos Yona y Shira murieron en el ataque.

Hace un año, la ADL y Crowell presentaron otra demanda en nombre de 180 víctimas, alegando que Irán, Siria y Corea del Norte le proporcionaron un apoyo material a Hamás que le permitió cometer las atrocidades del 7 de Octubre. El caso está en curso, informó la ADL.