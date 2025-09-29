Trump hablará con el emir de Qatar antes de reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mantener una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, antes de recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington, informó Axios. La llamada se produce en medio de la preocupación de países árabes de que la propuesta de Trump para poner fin a la guerra en Gaza esté siendo modificada para ajustarse a las demandas israelíes.

Según asesores de la Casa Blanca citados por el medio, existe una creciente frustración con Netanyahu en el entorno presidencial. “Los árabes lo han aceptado al 100%. Ahora esperamos que el presidente haga su magia con Netanyahu”, señaló uno de los colaboradores. Otro asesor agregó: “Todos —y realmente quiero decir todos— están exasperados con Bibi”.

De acuerdo con Axios, tanto el enviado especial Steve Witkoff como Jared Kushner, yerno de Trump y figura influyente en la política de Medio Oriente, han perdido la paciencia con el primer ministro israelí. “Están al límite con Israel”, señaló un asesor. Algunos dentro de la administración consideran que la capacidad de Trump para forzar un acuerdo que detenga los combates en Gaza se ha convertido en una prueba de su credibilidad internacional.

La Casa Blanca percibió una oportunidad política luego de que Netanyahu ordenara este mes un ataque contra dirigentes de Hamás en Qatar, acción que generó una reacción unificada en el mundo árabe. “Cuando Bibi lanzó esos misiles contra Qatar, unió a los estados del Golfo. Todos hablan con una sola voz… Fue un efecto de cohesión. Y Witkoff y [el secretario de Estado, Marco] Rubio dijeron: ‘Este es el momento’”, explicó un asesor.

Además, los consejeros de Trump sostienen que Netanyahu actúa movido principalmente por su supervivencia política interna, lo que ha contribuido a desestabilizar la región y ha tensado la relación bilateral con Washington. Uno de los colaboradores llegó a describir que Netanyahu “lo estaba manipulando” y que su obsesión con el debate político en redes sociales dentro de Estados Unidos resulta “extraña y preocupante”.

La reunión entre Trump y Netanyahu se anticipa como un encuentro clave para definir los próximos pasos en las negociaciones hacia un alto el fuego en Gaza, con Qatar y otros estados árabes presionando para alcanzar un acuerdo inmediato.