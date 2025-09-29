Inicio INTERNACIONALES Activistas reclaman frente a la Casa Blanca por el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes

Activistas reclaman frente a la Casa Blanca por el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Decenas de activistas pacifistas se concentraron en la avenida Pensilvania, frente a la Casa Blanca, en la antesala del encuentro entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump. Los manifestantes formaron una fila sosteniendo fotografías de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, junto con imágenes de civiles israelíes y palestinos muertos durante la guerra en Gaza.

La protesta fue organizada por colectivos judíos progresistas como New Jewish Narrative, Standing Together, T’ruah y UnXeptable, que buscan visibilizar las consecuencias humanitarias del conflicto.

Ruti Kadish, una ciudadana estadounidense-israelí presente en la manifestación, explicó que el reclamo central es detener la guerra, garantizar la liberación inmediata de los rehenes y permitir un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia Gaza. “Este mensaje es claro: solo él puede terminarlo, con un golpe de su pluma”, dijo en referencia a Trump, a quien le atribuyó la capacidad de sellar un acuerdo.

Más tarde se espera una segunda protesta, con la participación de agrupaciones de diversos sectores políticos, que pondrá un énfasis aún mayor en la exigencia por la liberación de los secuestrados.

Las familias de los rehenes, tanto en Israel como en el exterior, han expresado reiteradamente su enojo contra Netanyahu, acusándolo de prolongar el enfrentamiento con Hamás para preservar su coalición de gobierno, en lugar de priorizar el regreso de sus seres queridos.

El clima de presión social acompaña a Netanyahu en su visita a Washington, donde Trump busca convencerlo de aceptar su plan de alto el fuego en Gaza, respaldado por los países árabes y visto como una oportunidad decisiva para poner fin al conflicto.

