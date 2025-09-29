Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y asegura estar “muy confiado” en lograr un acuerdo en Gaza

Itongadol.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este lunes a la Casa Blanca para mantener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro clave destinado a definir los próximos pasos en torno a la guerra en Gaza y las negociaciones para un alto el fuego.

Durante el saludo oficial en la entrada de la residencia presidencial, Trump fue consultado por periodistas sobre si se mostraba optimista respecto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz. “Lo estoy, muy confiado”, respondió el mandatario estadounidense antes de ingresar junto a Netanyahu al edificio.

El encuentro se produce tras semanas de intensas gestiones diplomáticas. Según adelantaron medios estadounidenses, Trump ha buscado alinear a los países árabes en torno a su propuesta de alto el fuego, mientras aumenta la presión sobre Netanyahu para que acepte el plan diseñado por Washington. La Casa Blanca ve en este momento una oportunidad única, tras la unidad mostrada por varias naciones del Golfo tras recientes operaciones israelíes en la región.

La reunión en el Despacho Oval se da en medio de un clima de alta tensión política: en las inmediaciones de la Casa Blanca se desarrollan protestas convocadas por grupos judíos progresistas y organizaciones pacifistas, que exigen el fin de la guerra, la liberación de los rehenes y un mayor flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza.

Está previsto que, una vez finalizada la reunión, Trump y Netanyahu ofrezcan declaraciones conjuntas a la prensa.