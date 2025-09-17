Keren Leyedidut: “Hoy se necesitan olim a todo nivel y siempre estaremos para hacer la aliá más fácil”

Itongadol.- Gustavo Gakman, director de aliá para América Latina, España y Portugal del Keren LeYedidut, dialogó con ItonGadol en el marco de su visita a la Argentina para participar en la Expo Atid que se realizó a principios de septiembre.

“Hoy se necesitan olim a todo nivel. Falta gente que se aliste en el ejército, falta gente que trabaje, mano de obra judía. Siempre es el momento para hacer aliá. Y el Keren Leyedidut siempre estará para hacerlo más fácil”, destacó.

La organización ofrece ayuda a los olim con el pasaje de avión, la cantidad de maletas, una entrega de dinero al llegar a Israel y un acompañamiento personalizado antes y después de hacer aliá.

-¿Cuál es el motivo de tu visita a Buenos Aires?

-Vine especialmente por la Expo Atid de aliá y también siempre vengo todos los años, dos o tres veces, para reunirme con la gente que trabaja conmigo aquí en Argentina. Pero a la vez vinieron con nosotros Gidi Schmerling, vicedirector ejecutivo de Keren Leyedidut, y Gadi Taijman Dan, director de Contenidos, que están en Argentina por otros motivos, para ver cuál es la situación del antisemitismo, cómo se organiza la comunidad y también a nivel social, conocer cómo se asiste a la gente que es vulnerable.

-¿Puede abrirse una ventanita que permita ayudar a quienes lo necesitan aunque no estén haciendo aliá?

-Podría abrirse una ventanita, ellos vinieron solamente a hacer una especie de investigación. Es la primera vez que están acá. Esto es un proceso largo, pero este es el primer paso.

-¿Cómo estás viendo el tema de la aliá después del 7 de octubre?

-Más allá del 7 de octubre, los meses que estuvieron cerca del 7 de octubre, fueron meses de muy poca aliá, porque nadie sabía lo que iba a acontecer. La aliá sigue, como siempre, tal vez con números un poco más bajos, pero tal vez son números normales a lo que eran antes del Covid. En general se caracteriza por gente de perfil más religioso, jóvenes que van a estudiar o jóvenes que quieren ir a hacer el ejército, que de repente se le despertó algo. Quieren ir a ayudar a Israel, a defender a Israel. Ese es el perfil. Hay menos familias laicas de lo que eran en el pasado, aunque las hay.

-Sin embargo, en AMIA, en la presentación de esta Expo Atid, vimos muchas familias, independientemente de que los números no lo registren.

-Es cierto. El último tiempo, estoy hablando de los últimos dos meses, hay como un despertar de gente de Argentina, pero en general en América Latina, de familias, que están de vuelta interesados en recibir información de aliá.

-Hemos visto recientemente en el aeropuerto Ben-Gurión un avión con 250 olim. Supongo que cuando observan esto, ven que no todo está perdido, sino que hay mucho para hacer y claramente hay gente que sigue eligiendo hacer aliá.

-Sin duda y hay países que triplicaron el número de olim, como Francia, o Estados Unidos, que doblaron la cantidad de olim, también por un tema de antisemitismo y un tema de identificarse y sentirse más cerca de su casa, que es Israel, y que es el momento de hacer aliá. También hay países en los que bajó la aliá.

-¿En Latinoamérica cómo es la situación?

-Hubo una baja después del Covid, que fueron números muy altos, históricos, de aliá, y también con el 7 de octubre y con la situación de Israel. Pero en los últimos meses hay una estabilidad, que si tendría que hacer un gráfico, iría para arriba.

Yo calculo que el 2026 va a ser con más olim que 2025, en general.

-¿Por qué está bueno hoy pensar en hacer aliá?

-Yo creo que siempre es buena hacer aliá, tal vez por un tema un poco ideológico, porque Israel es la casa de los judíos. Lamentablemente Israel siempre afrontó problemas, ahora un poco más extremos en los últimos 2 años, y es parte de la vida de Israel. Pero también tiene todas otras cosas positivas que siguen estando, y yo sinceramente creo que de a poco esto va a estar mucho mejor. La situación de Israel va a ser muchísimo mejor.

-Frente a lo que estamos observando en Israel, ¿podés realmente ser optimista con que prontamente se va a recuperar todo aquello que tal vez se perdió en el último tiempo y el olé también va a poder recuperar esa posibilidad de pensar en hacer aliá?

-Ahora es difícil ver la luz, pero de a poco Israel se va a acomodar. Ya tuvo otros conflictos graves en el pasado y este también va a pasar. Y en general, cuando pasa, hay un brote para mejor. Hay una situación realmente de confianza.

-Hemos compartido un avión en plena pandemia y ahora te toca la guerra. Sos un hombre que tiene una experiencia que te ha dado la realidad. Realmente haber llevado tantos contingentes en situaciones adversas, realmente te convierte en una persona que entiende de esto. Los funcionarios israelíes hablan de aliá de una manera que yo no escuché antes. Evidentemente la Aliá es un tema de Estado.

-Sí, sin dudas. Hoy se necesitan olim a todo nivel. Falta gente que se aliste en el ejército, falta gente que trabaje, mano de obra judía. Como siempre hace falta gente y ahora más que nunca. Hoy en día no es de los mejores tiempos para hacer aliá, pero sigue siendo un momento y siempre será un momento para hacer aliá. Y el Keren Leyedidut siempre estará para hacerlo más fácil.

-¿Con qué ayuda cuenta el olim?

-Como siempre, la ayuda del Keren Leyedidut es con la cantidad de maletas, con el pasaje de avión, con una entrega de dinero al llegar a Israel, pero especialmente con un acompañamiento antes de hacer aliá y durante un año después de haber llegado allá. Eso es más importante que lo económico, que también nosotros entregamos.