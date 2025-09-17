El Hospital Hadassah impulsa la detección temprana y personalizada del cáncer de mama en Israel

Itongadol.- La detección rutinaria del cáncer de mama en Israel comienza a los 50 años, pero, como advierten los expertos del Hospital Hadassah, para muchas mujeres eso llega demasiado tarde.

Una nueva publicación en el medio de comunicación hebreo Yedioth Ahronoth hace hincapié en este tema urgente, destacando el liderazgo de la profesora Shani Paluch-Shimon, jefa de la Unidad de Oncología Mamaria de Hadassah, y del profesor Tanir Allweis, jefe de la División de Mama de Hadassah.

Paluch-Shimon y Allweis presentaron recomendaciones innovadoras que podrían transformar la detección y prevención del cáncer de mama:

– Evaluaciones personalizadas de riesgo entre los 25 y 30 años, repetidas cada cinco años.

– Cuestionarios de riesgo para guiar derivaciones a especialistas en cáncer de mama.

– Identificación temprana de mutaciones genéticas BRCA y otras.

– Monitoreo adaptado según los perfiles de riesgo individuales.

– Mamografías a partir de los 50 años para mujeres sin síntomas ni factores de alto riesgo.

Estos enfoques reflejan el compromiso del Hospital Hadassah con la salud de la mujer y la medicina de precisión.

En este sentido, el Instituto de Oncología Sharett de Hadassah, que lidera la implementación de una detección más temprana y personalizada para las mujeres en todo el mundo, expresó: ‘‘Nos sentimos orgullosos de apoyar estas recomendaciones y continuamos trabajando incansablemente para integrar los enfoques más avanzados en la detección temprana y el cuidado del cáncer’’.