Netanyahu se reúne con el primer ministro de Fiyi antes de la apertura de la embajada en Jerusalem

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió en su despacho al primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, antes de participar juntos en la ceremonia de inauguración de la nueva embajada de ese país en Jerusalem.

Según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, Netanyahu agradeció a Rabuka “por su apoyo y firme respaldo a Israel” y conversó con él sobre asuntos políticos y de seguridad regionales.

Por su parte, el primer ministro fiyiano, que también ejerce como ministro de Relaciones Exteriores, invitó a Netanyahu a realizar una visita oficial al archipiélago del Pacífico Sur.

Rabuka asumió el poder a fines de 2022 al frente de una coalición de tres partidos, entre ellos el Sodelpa, una agrupación cristiana de derecha que había exigido como condición de gobierno que Fiyi abriera una embajada en Jerusalem.

La decisión constituye un triunfo para la campaña de décadas del International Christian Embassy of Jerusalem, una organización con sede en la capital israelí que promueve en iglesias del Pacífico Sur el reconocimiento diplomático hacia Israel.

Con esta apertura, Fiyi se suma a la lista de países que ya tienen representación diplomática en Jerusalem: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.