Israel denegó la entrada a dos diputados laboristas británicos

Itongadol.- Las autoridades israelíes negaron el ingreso a Israel a dos parlamentarios del Partido Laborista del Reino Unido, Peter Prinsley y Simon Opher, quienes intentaban cruzar desde Jordania el lunes como parte de una delegación organizada por el Consejo para el Entendimiento Árabe-Británico (CAABU).

Ambos diputados tenían previsto visitar la Ribera Occidental para interiorizarse sobre el trabajo médico y humanitario en la zona, además de mantener encuentros con diplomáticos británicos en Jerusalem y con organizaciones de derechos humanos israelíes y palestinas.

Según relató Opher a la BBC, los dos fueron retenidos en una oficina de pasaportes antes de que se les informara que no podían ingresar por “motivos de orden público” y que serían trasladados nuevamente en un autobús hacia Jordania.

En un comunicado conjunto, los parlamentarios calificaron la medida como “profundamente lamentable”, señalando que se les impidió “ver de primera mano los graves desafíos que enfrentan los centros médicos en la región” y conocer la evaluación del gobierno británico sobre la situación en el terreno.

Un portavoz de la Cancillería británica declaró a la BBC que “es totalmente inaceptable y profundamente preocupante que, una vez más, dos diputados británicos sean impedidos de entrar a los territorios palestinos ocupados por Israel”.

El ministro británico para Medio Oriente y África del Norte, Hamish Falconer, también se pronunció en X, afirmando que “no es la manera de tratar a parlamentarios británicos”.

El caso se suma a incidentes previos. En abril, otros dos diputados laboristas, Abtisam Mohamed y Yuan Yang, también fueron rechazados en la frontera cuando viajaban rumbo a la Ribera Occidental. Israel argumentó entonces que planeaban “difundir discursos de odio” contra el país.

En el caso de Prinsley, el episodio ocurre poco después de que fuera hallado en incumplimiento de las reglas parlamentarias por no declarar un viaje financiado en mayo por el grupo Labour Friends of Israel, en el que participó en una visita de “solidaridad” a Israel.

Fuente: The Jerusalem Post.