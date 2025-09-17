Estados Unidos designa como organizaciones terroristas a cuatro milicias alineadas con Irán

Itongadol.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la designación de cuatro milicias vinculadas a Irán como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Los grupos señalados son Harakat al-Nujaba (HAN), Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA) y Kata’ib al-Imam Ali (KIA). Todas estas facciones ya habían sido incluidas previamente en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados.

Harakat al-Nujaba (HAN), fundada en 2013, ha jurado lealtad al líder supremo iraní, Ali Khamenei, y es uno de los principales miembros de la autodenominada Resistencia Islámica en Irak. El grupo ha amenazado públicamente con atacar bases y personal estadounidense, recibiendo apoyo militar y logístico de Irán. Además, mantuvo vínculos estrechos con Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, y con el exlíder de Hizbulá, Hassan Nasrallah.

Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS) y su secretario general, Hashim Finyan Rahim al-Saraji, fueron designados en 2023. La milicia forma parte de la Resistencia Islámica en Irak y ha amenazado a fuerzas estadounidenses y de la Coalición en Irak y Siria. También ha recibido entrenamiento, financiamiento y armas de Irán.

Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA), designada en 2024 junto con su líder Haydar Muzhir Ma’lak al-Sa’idi, estuvo involucrada en el ataque con drones de enero de 2024 contra la base Tower 22 en Jordania, en el que murieron tres militares estadounidenses. El grupo ha declarado su intención de continuar atacando intereses de Estados Unidos en la región.

Kata’ib al-Imam Ali (KIA), designada en 2025, ha coordinado operaciones con otras milicias proiraníes para planear ataques contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses. Su secretario general, Shibl al-Zaydi, fue sancionado en 2018 por actuar como coordinador financiero entre la Fuerza Quds del IRGC y otros grupos armados en Irak.

El Departamento de Estado explicó que estas designaciones se enmarcan en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional-2, firmado por el presidente Donald Trump, que establece la política de máxima presión contra Irán.

Las medidas implican el bloqueo de propiedades y activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición para ciudadanos de EE.UU. de mantener relaciones comerciales con las organizaciones, y el riesgo de sanciones para terceros que interactúen con ellas.

Las designaciones entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.