Dos universidades israelíes ingresan al top diez mundial en recaudación de capital para startups

Itongadol.- Graduados de dos universidades israelíes se ubicaron en el top diez a nivel mundial en la recaudación de capital estadounidense, según el ranking 2025 de emprendimiento universitario de PitchBook, publicado esta semana.

Tel Aviv University (TAU) mantuvo su séptimo puesto a nivel mundial y sigue siendo la institución mejor posicionada fuera de Estados Unidos. El Technion (Instituto Tecnológico de Israel), por su parte, logró un notable ascenso, pasando del 13º al 10º lugar.

Este ranking destaca a las universidades líderes del mundo en términos de número de emprendedores entre sus graduados y está compilado anualmente por PitchBook, una empresa de información empresarial que sigue a las startups que recaudan capital en Estados Unidos.

La TAU alcanzó su posición con 865 graduados de licenciatura que fundaron 736 empresas en la última década, recaudando colectivamente 30.000 millones de dólares en capital.

A su vez, el Technion registró 783 emprendedores, 671 empresas y 26.700 millones de dólares recaudados.

Además, la Universidad Hebrea de Jerusalem se ubicó en el puesto 30 con 15.100 millones de dólares, mientras que Reichman University, a pesar de ser relativamente joven, se situó en el puesto 47 con 9.000 millones, por delante de la Universidad de Oxford (50.000 millones).

La Universidad Ben-Gurión se colocó en el puesto 52, superando a Cambridge (54.000 millones), y Bar-Ilan University ocupó el 90º lugar. El Instituto Weizmann no fue incluido en el ranking de licenciatura porque no otorga títulos de grado.

Encabezan el ranking global a Universidad de California, Berkeley, seguida de Stanford, Harvard, Penn, MIT y Cornell.

Asimismo, PitchBook también enumera a las principales empresas fundadas por estos graduados, incluyendo Generate (4.300 millones de dólares), Lendbuzz (1.200 millones) y Next Insurance (1.000 millones). Entre los graduados del Technion destacan Uber Freight (2.700 millones), Lendbuzz y Fireblocks (1.000 millones).

En la misma línea, PitchBook publica rankings para graduados y alumnos de MBA. Tanto los graduados como los estudiantes pueden aparecer en múltiples categorías. En estos rankings, la TAU ocupa el 14º puesto entre los graduados, el Technion el 30º, la Universidad Hebrea el 35º, Ben-Gurión el 80º, Bar-Ilan el 89º y el Instituto Weizmann el 92º.

Tras publicarse el ranking, el Director de Emprendimiento e Innovación de la TAU, profesor Moshe Zviran, expresó: “El hecho de que año tras año el prestigioso PitchBook Entrepreneurship Index clasifique a Tel Aviv University en el séptimo lugar del mundo es evidencia de que es el motor líder en la formación de graduados emprendedores que fundan empresas, recaudan capital de riesgo y hacen avanzar la economía israelí”.

Del lado del Technion, el profesor Uri Sivan señaló: “En los últimos años, el Technion amplió y profundizó los estudios de emprendimiento para estudiantes de grado, apoyando a los estudiantes y a otras comunidades en la realización de sus ideas emprendedoras’’.

‘‘T3, el brazo de comercialización del Technion, ayuda a identificar tecnologías con potencial comercial y conecta a los investigadores con la industria, empresas líderes y emprendedores. Estas actividades fomentan el emprendimiento dentro de la comunidad estudiantil y de investigación, y fortalecen el vínculo entre el Technion y la industria, uno de nuestros objetivos estratégicos centrales hoy en día”, concluyó Sivan.

Fuente: Calcalist.