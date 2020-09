ComunidadEnAcción: las noticias de la semana

AMIA: LA SOLIDARIDAD COMO RESPUESTA QUE UNE, ACERCA Y RENUEVA EL COMPROMISO SOCIAL

El compromiso social, la ayuda al prójimo y las buenas acciones impulsadas por el sentido de comunidad y de solidaridad han sido las respuestas que, frente a la crisis que estamos atravesando, mostraron el aspecto más humano y altruista de la sociedad.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/amia/amia-la-solidaridad-como-respuesta-que-une-acerca-y-renueva-el-compromiso-social

BIALIK- DEVOTO: CAMPAÑA SOLIDARIA JUNTO A LA FUNDACIÓN CIVIL «EL LEONCITO DAN»

La solidaridad es un valor que se enseña desde el Nivel Inicial

Aprender el servicio al otro es uno de los fundamentos de Bialik. Ser solidarios es pensar que tenemos algo para dar, para compartir, para enseñar y aprender. Ponernos en el lugar del otro y sentirnos responsables por lo que les pasa.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/bialik-devoto/bialik-devoto-campana-solidaria-junto-a-la-fundacion-civil-el-leoncito-dan

UN ACTOR DE FAUDA PARTICIPARÁ EN EL ENCUENTRO MUNDIAL PARA JÓVENES JUDÍOS QUE ORGANIZA KSPACE MIAMI

Del 10 al 13 de septiembre, el centro para jóvenes judíos “KSpace” de Miami organiza un evento virtual, en idioma inglés, para que chicos y chicas solteros de todo el mundo puedan conocerse. En el encuentro participarán diversas personalidades, entre las que se encuentra el actor Doron Ben-David, de la famosa serie de Netflix “Fauda”.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/un-actor-de-fauda-participara-en-el-encuentro-mundial-para-jovenes-judios-que-organiza-kspace-miami

LA DAIA RECIBIÓ UN RECONOCIMIENTO POR SUS ACCIONES PARA PRESERVAR LA EDUCACIÓN JUDÍA

El 27 de agosto, la Federación de Escuelas Judías Argentinas (FEJA), en el marco de su reunión plenaria, otorgó públicamente un reconocimiento al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en representación de todo la entidad, en agradecimiento a «la labor desinteresada que se está realizando en la gestión con otras organizaciones gubernamentales, en momentos donde la situación crítica que estamos viviendo impacta fuertemente la economía de las familias y por ende a las escuelas que FEJA representa».

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/daia/feja-otorgo-un-reconocimiento-a-la-daia-por-sus-acciones-para-preservar-la-educacion-judia

AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV EN ARGENTINA TE INVITA A PARTICIPAR DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 HS

EL NUEVO MAPA EN MEDIO ORIENTE A LA LUZ DEL RECIENTE ACUERDO DE PAZ ENTRE ISRAEL Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-tel-aviv/amigos-de-la-universidad-de-tel-aviv-en-argentina-te-invita-a-participar-de-las-proximas-actividades-2

EL CJL LANZA PROGRAMA SOBRE TERRORISMO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA Y DAIA

El curso, que se dictará online, está orientado a aspirantes de toda Latinoamérica que cuenten con estudios universitarios y conocimiento avanzado del idioma inglés. Es organizado por el CJL junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/congreso-judio-latinoamericano/el-cjl-lanza-programa-sobre-terrorismo-con-la-universidad-nacional-de-lomas-de-zamora-y-daia

JABAD: MÁS DE 20 PAÍSES SE UNIERON EN UN ENCUENTRO VIRTUAL MUNDIAL DE JÓVENES JUDÍOS

Todos los años, El Lazo, centro de Jabad ubicado en Buenos Aires, realiza un viaje para unir a los jóvenes judíos de todas las provincias de Argentina, pero este año no iba a ser posible. Por esto, frente al desafío de la pandemia, en vez de no hacer nada, decidieron redoblar la apuesta y hacer un encuentro mundial virtual para más de mil jóvenes y estudiantes de más de 20 países.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/jabad/jabad-mas-de-20-paises-se-unieron-en-un-encuentro-virtual-mundial-de-jovenes-judios

ESCUELA MARTÍN BUBER: ¿QUÉ ELIGEN NUESTROS EGRESADOS?

Nuestra Escuela Secundaria brinda una sólida formación en diversas áreas de aprendizaje. Esto posibilita que, al momento de elegir cómo continuar con sus estudios, los alumnos hayan experimentado un acercamiento previo a las distintas áreas de conocimiento.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/buber/escuela-martin-buber-que-eligen-nuestros-egresados-2

KEREN LEYEDIDUT: EN UNA NUEVA ALIÁ, OLIM PARTIERON DESDE URUGUAY A ISRAEL Y NO DEBERÁN HACER LA CUARENTENA

Israel agregó a Uruguay a lista de «países verdes», lo que significa que quienes viajen no deberán realizar la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. Afortunadamente esta medida coincidió con la partida de olim que viajaron ayer. Nadin Hakas, representante del Keren LeYedidut en Uruguay, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre los detalles de esta aliá y sobre cómo viene trabajando la institución durante la pandemia.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-leyiedidut/keren-leyedidut-en-una-nueva-alia-olim-partieron-desde-uruguay-a-israel-y-no-deberan-hacer-la-cuarentena

HAFSAKÁ, UNA NUEVA PROPUESTA DE HACOAJ Y CUJA PARA LA EDUCACIÓN NO FORMAL

En una entrevista con ItonGadol, el director ejecutivo de Hacoaj, Ariel Jenik, y el director de CUJA, Paul Rozenberg, presentaron Hafsaká, una iniciativa para brindarles a los alumnos de la red escolar judía un espacio de juego con contenido judaico-sionista.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-hayesod-cuja/hafsaka-una-nueva-propuesta-de-hacoaj-y-cuja-para-la-educacion-no-formal

IONÁ – SOMOS TU COMUNIDAD

Iamim Noraim 5781 – 2020

Servicios Religiosos compartidos a través de las redes sociales, para así acompañar a todos los ioneros que semana a semana continúan conectados a las distintas actividades y propuestas que se realizan desde marzo.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/iona-somos-tu-comunidad

ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM: «MAESTROS POR UN DÍA»

Comenzamos en 1er Grado con los proyectos personales, el clásico: «Maestros por un día», donde cada estudiante elige un tema, lo investiga, lo prepara y expone frente a sus compañeros/as y docentes.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/scholem-aleijem/escuela-scholem-aleijem-maestros-por-un-dia

ESCUELA INTEGRAL MAIMÓNIDES: NEW ENGLISH PROJECTS!

English Time: Science Experiment, Acting out, Drama, Minute to Win it, Cambridge English Penfriend, Escape Rooms and more!

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/maimonides/escuela-integral-maimonides-new-english-projects

FACCMA: LAS MACABEADAS DE VETERANOS DE ESTE AÑO ESTÁN VIGENTES

Entrados en el mes de septiembre y con los clubes empezando a funcionar de a poco, con todos los protocolos necesarios, mucha gente se pregunta si FACCMA podrá organizar algún tipo de competencia o evento antes de fin de año. Semanas atrás, salió un anuncio de los habituales Juegos Macabeos de Veteranos y por eso decidimos hablar con el Secretario de Juegos Macabeos, Esteban Bluvol para que nos cuente cómo está hoy esa situación.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/faccma/faccma-las-macabeadas-de-veteranos-de-este-ano-estan-vigentes

UNIVERSIDAD DE HAIFA: SHOW MUSICAL ESPECIAL PARA ROSH HASHANÁ

La universidad de Haifa les desea un feliz Shaná Tová e invita a todas las comunidades judías de América Latina y el mundo a disfrutar junto con nosotros del show musical especial para Rosh Hashaná del cantante israelí Rami Kleinstein.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-de-haifa-show-musical-especial-para-rosh-hashana

Hadassah. CORONAVIRUS. SIGMAN Y RIMOCH AFIRMARON QUE LA VACUNA SERÁ DISTRIBUIDA EN ABRIL DE 2021 EN LATINOAMÉRICA

Hugo Sigman, el empresario argentino que conduce el Grupo Insud, y Alfredo Rimoch, director general de Laboratorios Liomont de México, quienes llevan adelante la producción para Latinoamérica de la vacuna contra el coronavirus desarrollada conjuntamente por la compañía británica Astrazeneca y la Universidad de Oxford, aseguraron que en marzo del año próximo se producirán las primeras dosis y que comenzarán a ser distribuidas en el mes de abril.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hadassah/coronavirus-sigman-y-rimoch-afirmaron-que-la-vacuna-sera-distribuida-en-abril-de-2021-en-latinoamerica

HERNÁN FELMAN: “NO NOS IMAGINAMOS LAS AULAS DE LAS ESCUELAS SIN LA PRESENCIA DEL KKL”

En una entrevista con ItonGadol, el vicepresidente del KKL Israel, Hernán Felman, se refirió a la situación de la organización durante la pandemia del coronavirus y al aumento de la aliá que se espera para el año que viene: “Estamos permanentemente apoyando a organismos con dinero, presupuestos, aportes y con nuestro interés de que la aliá siempre esté en aumento”. También se refirió al importante Congreso Evangélico que se realizó el año pasado en Jerusalem.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-kayemet-israel/hernan-felman-no-nos-imaginamos-las-aulas-de-las-escuelas-sin-la-presencia-del-kkl

PROGRAMA RADIAL DE IWO: AHORA EN VIVO POR FACEBOOK

Di Naye Idishe Sho, el programa radial de IWO es una hora de música y cultura que indaga en la actualidad del idish en la región y en el mundo. Lo conducen Abraham Lichtenbaum y Lucas Fiszman. El programa cuenta con la inconfundible voz del actor Sergio Lerer y un informe de actualidad de Itzik Horn desde Israel.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/fundacion-iwo/programa-radial-de-iwo-ahora-en-vivo-por-facebook

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD BEN GURION SE REFIRIÓ A LOS DESAFÍOS ACADÉMICOS Y CIENTÍFICOS A PARTIR DE LA PANDEMIA

El Prof. Daniel Chamovitz, presidente de la Universidad Ben Gurion del Neguev (BGU), se dirigió a los representantes de la institución en Latinoamérica (Chile, México, Argentina y Panamá) a través de una charla por zoom para dialogar sobre los desafíos que dejó la pandemia del coronavirus y la importancia del desarrollo científico en Israel. Entre los presentes, estuvo la presidenta de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben Gurion, Nava Rubenzadeh.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/el-presidente-de-la-universidad-ben-gurion-se-refirio-a-los-desafios-academicos-y-cientificos-a-partir-de-la-pandemia

HAMAKOM SHELI, LA ESCUELA JUDÍA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES QUE ES UN “MILAGRO DE D’S”

Itongadol.- Hamakom Sheli es la primera escuela hebrea para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales de la Argentina y está situada en Tucumán 3070, en Buenos Aires.

Ver más: https://itongadol.com/noticias/113333-hamakom-sheli-la-escuela-judia-para-alumnos-con-necesidades-especiales-que-es-un-milagro-de-ds?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Comunidad_en_accin_74&utm_medium=email

HATZAD HASHENI: LOS PAÍSES ÁRABES NO ESPERAN A LOS PALESTINOS

Los palestinos esperaban que otros países árabes lucharan por ellos, y no lo hicieron. Ahora los palestinos quieren que los países árabes eviten la paz con Israel, y no será así.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hatzad-hasheini/hatzad-hasheni-los-paises-arabes-no-esperan-a-los-palestinos