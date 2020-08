Programa radial de IWO: Ahora en vivo por Facebook

Itongadol.- Di Naye Idishe Sho, el programa radial de IWO es una hora de música y cultura que indaga en la actualidad del idish en la región y en el mundo. Lo conducen Abraham Lichtenbaum y Lucas Fiszman. El programa cuenta con la inconfundible voz del actor Sergio Lerer y un informe de actualidad de Itzik Horn desde Israel. Di Naye Idishe Sho se transmite por Radio JAI todos los Domingos a las 12 horas de Buenos Aires y ahora también se puede escuchar y ver online en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/iwo.org.ar/ Para que nos cuente sobre esta nueva etapa digital, entrevistamos al conductor de la histórica transmisión, Abraham Lichtenbaum, a la voz más joven del programa, el licenciado Lucas Fiszman.

Abraham, ¿podrías contarnos como empezó todo? La idea de una audición radial fue de Moishe Korin, un reconocido educador y director de una de las escuelas más grandes de la colectividad. El me propuso hacer el programa y yo me puse manos a la obra. El equipo se conformó con Saul Drajer, Jaime Mandelman, Felipe Obschhatko y obviamente Moishe Korin y yo, recuerda Lichtenbaum. Todos somos de una generación que creció con la radio.”

¿Por qué le pusieron ese nombre? Cuando nosotros éramos chicos hubo varios proyectos de “hora radial Idishe” inclusive en IWO tenemos varios archivos históricos de los programas de radio de las décadas de 1940 y 1950. Nosotros conocimos esos programas y queríamos hacer algo nuevo, por eso le pusimos la “nueva” hora idishe. Habíamos crecido con la radio, pero no teníamos idea de cómo hacer un programa… Nos ayudó Ariel Sujarchuk, que hoy es intendente de Escobar, en ese momento era estudiante de periodismo y comunicación. Él nos orientó sobre como armar la audición. Pero teníamos un problema, a Miki (Steuerman), el flamante director de Radio JAI, no le gustaba la idea, le parecía poco atractivo, tenía miedo de que tuviera una audiencia muy limitada. Creo que para no rechazarnos nos dio el horario del domingo a la noche… Nosotros nos teníamos mucha fe, pero no teníamos ni idea de cuanta gente nos estaba escuchando.

¿Cómo fue la respuesta del público? A Moishe se le ocurrió que en cada programa pasaríamos una canción y haríamos una adivinanza. La gente llamaba y nos decía la respuesta. A veces había premios. Llegamos a tener tantos llamados que necesitábamos ayuda para atender los teléfonos. Las telefonistas fueron mi esposa Hadasa y Sara, la esposa de Moishe, ambas eran educadoras, recibían los llamados y hablaban con los oyentes. Llegó a ser el programa con mayor número de llamados de Radio JAI. Empezamos transmitiendo desde un garaje, después pasamos un edificio en la calle Valentín Gómez donde funcionaba un comedor comunitario y también Radio JAI. En una época transmitimos por Radio Splendid y recibíamos llamados de todo el país. Por ejemplo, un señor nos llamó desde un parador de la ruta 3 cerca de comodoro Rivadavia y Rafael “Pato” Carret nos llamó desde Córdoba donde estaba de vacaciones en un hotel del gremio de actores.

¿Que significó para vos conducir tantos años el programa? Al poco tiempo pasamos a transmitir 2 horas. Yo siempre digo que la radio me salvó la vida porque en 1994 el programa era los domingos desde las 10 a hasta la medianoche, entonces los lunes a la mañana yo entraba a trabajar en IWO una hora más tarde. Por eso yo no estaba en AMIA cuando explotó el edificio. El lunes fue el atentado, el viernes empezó el rescate de los materiales, el domingo salimos al aire e hicimos un programa con canciones de resistencia… Fueron momentos muy difíciles, pero siempre seguimos adelante.

Lucas ¿podés contarnos en qué se diferencia el nuevo formato? La principal diferencia es que va a permanecer en el tiempo. Las personas podrán escuchar los programas cuando les interese o cuando tengan tiempo, independientemente del día en el que nosotros transmitimos. Después hay otras diferencias. Al transmitirse en vivo por una plataforma online las personas pueden interactuar en tiempo real por medio del chat. Finalmente, lo que notamos es que nos empezaron a escuchar personas de lugares a donde la radio no llegaba, Tenemos oyentes de Corrientes, de la Plata y Entre Ríos hasta de Israel, Alemania, Estados Unidos y China.