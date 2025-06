Funcionarios iraníes evalúan destituir a Jamenei

Itongadol/Agencia AJN.- Funcionarios iraníes están considerando destituir al ayatolá Ali Jamenei como Líder Supremo de Irán tras los ataques aéreos de Israel y los Estados Unidos, informaron a The Atlantic dos fuentes involucradas en las conversaciones en un informe publicado ayer.

El complot para reemplazar al líder supremo está siendo planeado por un grupo de empresarios, figuras militares y políticas, familiares y clérigos de alto rango, según el informe.

«Nuestra idea es solo una. Teherán está ahora plagada de complots de este tipo. También están hablando con europeos sobre el futuro de Irán. Todos saben que los días de Jamenei están contados. Incluso si permaneciera en el cargo, no tendría poder real», declaró una fuente a The Atlantic.

The Atlantic informó que funcionarios iraníes ya tenían esta opinión incluso antes de los ataques estadounidenses. Sin embargo, las fuentes señalaron que los supuestos complots podrían tener consecuencias opuestas.

«Creo que las posibilidades de que logremos de alguna manera marginar a Jamenei han aumentado. Pero todos estamos preocupados e inseguros. También podría suceder exactamente lo contrario.»

La Asamblea de Expertos de Irán, que nombra al Líder Supremo, tendría que votar para destituirlo de su cargo, pero The Atlantic señaló que organizar una votación sería improbable mientras Teherán esté bajo ataque aéreo.

Los funcionarios afirmaron que el expresidente iraní Hassan Rouhani está siendo considerado por los funcionarios iraníes para un puesto clave, pero enfatizaron que no participó en las conversaciones para reemplazar a Jamenei.

Algunas fuentes habían mencionado su deseo de llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, mientras que otras desean que la República Islámica responda a los ataques aéreos estadounidenses.

Horas antes del informe de The Atlantic, tres funcionarios iraníes declararon a The New York Times bajo anonimato que Jamenei había bloqueado todas las comunicaciones electrónicas y había hablado con los comandantes a través de un «asesor de confianza» por temor a ser asesinado.

El NYT, citando a los funcionarios, dijo que el líder supremo está «sorprendido» por el aparato de seguridad de Israel y su infiltración de la República Islámica.