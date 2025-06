Donald Trump: «Las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido totalmente arrasadas»

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense Donald Trump dio un breve mensaje a la nación el sábado por la noche, tras los ataques lanzados por Estados Unidos contra sitios nucleares en Irán.

“Nuestro objetivo fue la destrucción de la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y poner fin a la amenaza nuclear planteada por el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, afirmó Trump.

“Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente destruidas”, añadió.

“Irán, el matón de Oriente Medio, debe ahora hacer las paces. Si no lo hace, los futuros ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”, advirtió Trump.

“Durante 40 años, Irán ha estado diciendo muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han estado matando a nuestra gente, arrancándoles los brazos, las piernas, con bombas al costado de las rutas. Esa era su especialidad. Perdimos a más de mil estadounidenses, y cientos de miles en todo Oriente Medio y el mundo han muerto como resultado directo de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani. Decidí hace mucho tiempo que no permitiría que esto siguiera ocurriendo. No continuará.”

“Quiero agradecer y felicitar al primer ministro Bibi Netanyahu. Trabajamos en equipo como quizás nunca se haya visto antes, y hemos avanzado mucho para borrar esta horrible amenaza contra Israel”, dijo Trump.

“Quiero agradecer a las Fuerzas de Defensa de Israel por el maravilloso trabajo que han hecho y, lo más importante, felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que pilotaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todo el ejército de Estados Unidos por una operación como la que el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas. Con suerte, no necesitaremos más sus servicios en esta capacidad.”

Trump subrayó: “Dicho esto, esto no puede continuar. Habrá paz o habrá tragedia para Irán, mucho peor que lo que hemos visto en estos ocho días. Recuerden que aún quedan muchos objetivos.”

“El ataque de esta noche fue, con diferencia, el más difícil de todos y quizás el más letal, pero si la paz no llega pronto, iremos tras esos otros objetivos con precisión, rapidez y destreza. La mayoría de ellos pueden ser eliminados en cuestión de minutos. No hay ningún ejército en el mundo que pudiera haber hecho lo que hicimos esta noche, ni siquiera cerca”, concluyó.