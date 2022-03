Fundación IWO: Comienzan los cursos de ídish y cultura judía 2022

ItonGadol dialogó con Silvia Hansman, directora de Patrimonio Cultural de IWO, para conversar sobre el inicio de los cursos de ídish y cultura judía del año 2022

¿Cuándo empiezan los cursos?

A partir de mediados de Marzo. Estamos inscribiendo ahora mismo. Si les interesa sumarse, pueden completar los datos en este link y alguien de IWO se va a contactar: https://forms.gle/4LSE5MZmATUeoU266 o escribirnos a: cursos@iwo.org.ar

¿Cómo son los cursos?

Son 15 clases de 90 minutos, una vez por semana. Se cursan durante 3 meses. Después tenemos un receso de un mes en Julio y volvemos a empezar las clases en Agosto para otro trimestre de 15 clases.

¿Hay cursos online?

Los cursos son todos online. Son clases participativas en grupos reducidos por medio de reuniones de Zoom. Nuestros estudiantes reciben todos los materiales de estudio necesarios para cursar, textos, ejercicios, audios, diccionarios, todo digital. Y algo muy importante, las clases quedan grabadas para acceder en cualquier horario hasta el final del curso. Lo ideal es la participación activa, pero si te perdiste una clase, o cursas desde otro país, siempre la tendrás disponible online hasta el final del curso.

¿La inscripción también es online?

Sí. La inscripción se hace completando este formulario online: https://forms.gle/4LSE5MZmATUeoU266

Toda la información sobre horarios, aranceles y formas de pago está acá: https://www.iwo.org.ar/cursos-2022.html

También nos pueden escribir a: cursos@iwo.org.ar

¿Hay cursos para empezar de cero?

Hay cursos en todos los niveles. Desde cero hasta literatura avanzada en idish.

El curso más básico se dicta utilizando el alfabeto latino para enfocarse totalmente en desarrollar vocabulario que incluye saludos, presentaciones, y las estructuras básicas del idioma. Todos los cursos están publicados acá: https://www.iwo.org.ar/cursos-2022.html

¿Qué otros cursos hay este año?

Te cuento solamente algunos ejemplos. Hay un curso nuevo de nivel básico que se llama “Lomir shpiln idish” en el cual se aprende por medio de juegos de roles, improvisaciones y pequeñas piezas teatrales.

Otro curso nuevo es “ídish para estudiantes de alemán” que estará enfocado en señalar los puntos de contacto y los de divergencia entre el ídish y el alemán, dos lenguas muy cercanas, pero con diferencias importantes.

Para quienes saben idish y quieren conversar, tenemos el tradicional “Shmues krayz” donde la conversación se desarrolla a partir de experiencias de los participantes y temas que trae la docente. Ideal para estudiantes de nivel intermedio y avanzado.

También están los cursos más avanzados donde se leen textos y se debate sobre los grandes temas de la literatura idish. Este trimestre tenemos un curso sobre textos que tratan la relación entre pueblo judío con el trabajo de la tierra y la creación de asentamientos agrícolas judíos en el siglo XIX y otro sobre personajes que vivieron en los márgenes de la sociedad, como ladrones, proxenetas y prostitutas, desertores o revolucionarios, en los barrios pobres de grandes ciudades como Lodz o Varsovia. Todos los cursos están publicados con horario, docente, programa, etc: https://www.iwo.org.ar/cursos-2022.html

¿Qué hay que hacer para sumarse a los cursos?

Toda la información sobre horarios, aranceles y formas de pago está en nuestro sitio web.

La encuentran siguiendo este enlace: https://www.iwo.org.ar/cursos-2022.html

Por cualquier duda o consulta, pueden escribirnos un email a: cursos@iwo.org.ar

Una vez que decidieron a que curso se quieren inscribir:

Completar el formulario online para reservar el lugar en tu curso: https://forms.gle/4LSE5MZmATUeoU266 Hacer el pago y mandar el comprobante a: cursos@iwo.org.ar Nos comunicaremos a la brevedad para confirmar la inscripción. Por cualquier consulta siempre escribinos un email a: cursos@iwo.org.ar

¿Que tienen de especial los cursos de IWO?

Te diría que lo más importante de estos cursos es la gente, la comunidad que se forma entre docentes y estudiantes de todas las edades, de distintos países, unida por el amor al ídish y la cultura judía, con mucha curiosidad y respeto por las diferencias, que abraza la diversidad. Creo que eso es lo más lindo y hace de nuestros cursos una vivencia muy especial.

Mencionaste a los docentes. ¿Quiénes enseñan idish hoy?

Nuestro equipo docente es reconocido internacionalmente. Hay docentes con décadas de experiencia, otros que son jóvenes muy capacitados. Por ejemplo, Abraham Lichtenbaum fue convocado por el parlamento israelí como especialista de idish y enseña literatura en las principales universidades del mundo; Ester Szwarc tiene cincuenta años de experiencia enseñando idiomas, haciendo traducción simultánea y asesorando artistas con sus repertorios en idish; Silvia Bialik es Licenciada en Psicología, experta en material didáctico audiovisual y en técnicas para enseñar ídish a adultos. Entre los más jóvenes, Lucas Fizman es Lic. en Letras especializado en Lingüística de la UBA y recibió una beca internacional para capacitarse en pedagogía del ídish; Avi Blitz es graduado de Oxford con un doctorado en Literatura Comparada y colaborador de In Geveb, la revista digital en ídish; Gustavo Emos es estudiante avanzado de letras de la Universidad de São Paulo y un entusiasta del aprendizaje y la enseñanza de idiomas. No sigo porque sería interminable y seguro que no puedo mencionar ni a todo el equipo, ni todos los logros.