FACCMA: Las Macabeadas de Veteranos de este año están vigentes

Entrados en el mes de septiembre y con los clubes empezando a funcionar de a poco, con todos los protocolos necesarios, mucha gente se pregunta si FACCMA podrá organizar algún tipo de competencia o evento antes de fin de año. Semanas atrás, salió un anuncio de los habituales Juegos Macabeos de Veteranos y por eso decidimos hablar con el Secretario de Juegos Macabeos, Esteban Bluvol para que nos cuente cómo está hoy esa situación.

El aviso salió porque los Juegos Macabeos de Veteranos están vigentes. Sabemos que por un lado tenemos muchas ciudades cerradas y por el otro, un montón de actividades que se están pudiendo realizar con protocolos. Esto va cambiando día a día y estamos planeando los juegos para el último fin de semana de noviembre, donde creemos que vamos a tener más posibilidades que hoy de realizar un evento.

¿Pinamar seguiría siendo la Sede en caso de que se puedan hacer?

Dado el contexto, este año tenemos plan A, B, C, D y hasta E. Cada plan tiene que ver con distintas ciudades que tenemos en carpeta. Hacerlo en el AMBA (ahora tan de moda), también es una posibilidad si las condiciones no están dadas para ir a alguna Ciudad como habitualmente se hace. También hay que tener en cuenta que deportes se van a poder realizar y en base a todas esas variables, estamos convencidos que algún tipo de competencia, con su formato vamos a poder ofrecer.

Hay mucha gente que no participa en FACCMA que no sabe lo que son los Juegos Macabeos de Veteranos, ¿Cómo se lo explicarías?

Los Juegos Macabeos de Veteranos es un evento que esperamos todo el año. Como tiene un formato anual, es una actividad que está en la agenda de todos los mayores de 28 años que son los habilitados a participar. Los que van una vez, difícilmente no quieran volver al año siguiente. Se suele realizar el último fin de semana de noviembre tomando el jueves como primer día y finalizando el domingo. En los últimos años fueron un promedio de 1300 y reúne todo lo que un deportista comunitario puede pedir; amigos, competencia, descanso y también mucha actividad social, un acto de apertura, la noche del sábado, es imperdible. Para el ámbito dirigencial también es muy importante porque no suele haber muchos momentos donde haya reunión de Presidentes, planificación del año siguiente y todo eso sucede en el marco de unas Macabeadas de veteranos.

¿Qué mensaje le transmitís a la gente que pregunta y que quiere que este año no termine sin Las Macabeadas de veteranos?

Primero, que la esperanza es lo último que se pierde y con ese lema, salimos convencidos a trabajar, soñando con no dar el año por perdido bajo ningún punto de vista.

A todos les digo que si alguien les pregunta ¿Qué pasa con las Macabeadas de veteranos? La respuesta sea que está vigente. Que hay mucha gente trabajando desde voluntarios y profesionales haciendo todo lo posible por hacerlo, entendiendo que no vamos a arriesgar la salud de nadie y que hay muchos factores externos, decisiones del Gobierno, de Municipios, de ministerios que van por encima de nuestras ganas, pero que si hay una mínima posibilidad de hacer algo, ahí estaremos haciéndolo.

¿Cómo te imaginas del 26 al 29 de noviembre?

Como los últimos 16 años de mi vida. Compitiendo, divirtiéndome, teniendo reuniones, corriendo de acá para allá, pero en las Macabeadas. Si no es así, es porque realmente no pudimos. Estamos hablando absolutamente con todos los que hay que hablar para poder realizar un evento, la gente puede estar tranquila de que vamos a agotar todas las instancias por darles una alegría en este año tan difícil.