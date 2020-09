Keren LeYedidut: En una nueva aliá, olim partieron desde Uruguay a Israel y no deberán hacer la cuarentena

ItonGadol.- Israel agregó a Uruguay a lista de «países verdes», lo que significa que quienes viajen no deberán realizar la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. Afortunadamente esta medida coincidió con la partida de olim que viajaron ayer. Nadin Hakas, representante del Keren LeYedidut en Uruguay, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre los detalles de esta aliá y sobre cómo viene trabajando la institución durante la pandemia.

“Todo el tiempo surgen nuevas exigencias y hay que estar muy afilados para saber qué hacer y actuar rápido. El Keren Leyedidut no es burocrático y es muy resolutivo”, destacó Hakas.

Además, se refirió al fuerte aumento de la aliá en Latinoamérica, que ya venía sucediendo desde antes de la pandemia y que ahora podría acentuarse aún más, y expresó su preocupación por lo que están sucediendo en México: “Estoy teniendo un estallido de solicitudes de aliá desde allí”.

-¿Cómo tomaron la noticia de que los provenientes de Uruguay no tengan que hacer cuarentena en Israel?

-Fue sorpresivo. Hacía semanas que se estaba negociando y se estaban haciendo las gestiones. Nos puso muy contentos. El viaje ya estaba programado. Mucha de la gente que está viajando ahora es gente que había iniciado los trámites antes del coronavirus y cuyos procesos habían quedado estancados, y tuvieron que reprogramar su aliá. Están viajando nuevos olim en este momento y había dos familias que desde antes de la pandemia estaban pensando en hacer aliá y empezaron sus trámites. En Uruguay tenemos un nivel de aliá sostenido, no aumentó por la pandemia. Es una comunidad muy sionista.

-¿Cómo está viendo a América Latina con el coronavirus y la aliá?

-Desde el Keren Leyedidut estamos preparados para dar las respuestas que hagan falta. Antes de la pandemia, América Latina ya venía complicándose desde el punto de vista económico, con estallidos sociales y demás. Cada país es una historia distinta. En Chile, antes del coronavirus ya habían empezado los estallidos sociales y eso disparó una cantidad impresionante de aliot desde allí antes de la pandemia. En marzo, tenía programado un viaje para hacer actividades en Chile porque se multiplicó por 10 la cantidad de aliá. Por el coronavirus no pude ir, y quedó postergado.

-De las aliot que estamos viendo de los últimos tiempos, teníamos la de Argentina, la de Perú y ahora se suma la de Uruguay. ¿No hubo otra?

-Nosotros le hemos buscado la vuelta para poder facilitar la aliá a olim todo el tiempo. Hubo aliot de Argentina, Brasil, Perú, que en ese momento había muchos israelíes varados allí y aprovechamos para incluirlos en el vuelo que llevó a 38 olim.

-¿Cómo estaba compuesto el grupo de gente que hace aliá?

-Hay dos familias. Es un grupo bastante peculiar, porque si bien todos tienen residencia uruguaya, hay dos familias que no son oriundas de Uruguay. Una de ellas es brasileña, que vino a hacer aliá desde Mato Grosso. También hay una pareja de venezolanos que tuvieron una bebé en Uruguay. Además, tres personas solas: un chico, una chica y una señora mayor que se va a reencontrar allá con su familia que hizo aliá antes.

Hay familias de Venezuela desparramadas por todo el continente, hay una de ellas que hace aliá la semana que viene desde Chile, otra de Panamá y otra de República Dominicana. Allá donde estén, los tratamos de ayudar.

«México es una comunidad grande, con 40.000 judíos, y estoy teniendo un estallido de solicitudes de aliá desde allí. Yo preveo que es un tema que se va a incrementar en los próximos meses.»

-¿Qué estás viendo para los próximos meses?

-Veo que cuando empiecen a haber más vuelos va a ser un aluvión de América Latina. Va a haber un estallido de aliá. A la gente que no está urgida, le digo que esperen a que la cosa mejore, porque está muy complicado todo el tema de los vuelos.

-¿Estás percibiendo urgencias?

-Sí, porque por el coronavirus se ha deteriorado la situación económica en general de la gente, y ese es un factor que incide en que la gente quiera hacer aliá. Inclusive desde comunidades que en general estaban muy bien económicamente y que tenían una aliá bastante marginal, como por ejemplo México, que es una comunidad grande, con 40.000 judíos, y estoy teniendo un estallido de solicitudes de aliá desde allí. Yo preveo que es un tema que se va a incrementar en los próximos meses.

«Va a haber un estallido de aliá. A la gente que no está urgida, le digo que esperen a que la cosa mejore, porque está muy complicado todo el tema de los vuelos.»

-¿Cuánto sirvió el trabajo consistente y permanente de tantos años del Keren Leyedidut para llegar a un momento como este? ¿Sienten que están dando respuesta?

-Yo siento que esto nos agarra en el momento justo para poder ayudar con toda la red armada. Con la situación tan compleja que hay hoy por hoy, hay que lograr colaborar desde todos lados y conseguir unir todas las puntas que se pueda para sacar adelante las cosas. Surgen todo el tiempo complicaciones, por ejemplo, la UE no permite que gente que no tenga pasaporte europeo haga más de una escala en Europa. También hay algunos países que piden para estar en tránsito, como pasa ahora con Brasil, tener un seguro médico. Todo el tiempo surgen nuevas exigencias. Entonces hay que estar muy afilados para saber qué hacer y actuar rápido. Lo que a mí me encanta que tiene el Keren es que no es burocrático y es muy resolutivo. Es muy agradable trabajar en el Keren porque uno siente que te dejan tomar la iniciativa y no hay que estar pidiendo permiso para todo. Se resuelve.

Estuvo muy bueno que se sacara la cuarentena para los uruguayos, pero los que viajan ahora ya habían planificado estar 14 días en un hotel donde iban a tener comida y todo. Muchos de ellos inclusive tenían pasaje con 14 días antes de sus programas, porque tenían que hacer cuarentena. Hubo casos que no podían entrar a sus programas, sean mercaz klitá o universidades, y nos enteramos de esto tres días antes de que lleguen. Y todo eso tuvimos que solucionarlo.

-¿Cómo es la conexión de las personas con el Keren Leyedidut? ¿La parte administrativa sí o sí pasa por la Agencia Judía?

-Trabajamos en conjunto. Aquellos que empiezan a contactarse con el Keren Leyedidut, en algún momento sí o sí deben contactarse con la Agencia Judía para la parte administrativa. En ese sentido, más allá de que elijan al Keren Leyedidut para hacer la aliá, en algún momento la parte administrativa es de la Agencia Judía.

-¿Qué es lo que le da el Keren Leyedidut al ole jadash?

-Hay dos tipos de beneficios: los netamente económicos y los que tienen que ver con el asesoramiento. Nosotros actuamos como un articulador con otras organizaciones porque tratamos de hacer una aliá a medida. Conocemos perfectamente cómo es la familia y qué necesidades tiene. Si es una familia que tiene un miembro con discapacidad, si es una familia de profesionales que necesita reinsertarse y revalidar títulos, si es una familia que necesita asistencia económica urgente… Damos pasaje con 3 valijas, ayuda económica cuando llegan al aeropuerto para que tengan al momento de llegar a Israel, ayuda para encontrar trabajo, en algunos casos damos también seguro médico, ayuda para pagar pasaportes y documentación pre-aliá. Evaluamos qué necesita esa familia, la derivamos a otra organización o le brindamos esa ayuda directamente.