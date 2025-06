Shabuot: ¿Qué sentido tiene la vida? por Gran Rabino Isaac Sacca

Itongadol.- por Gran Rabino Isaac Sacca.- Shabuot (literalmente “semanas” porque se celebra siete semanas ―49 días― luego del primer día de Pésaj) conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí, un momento que trasciende el judaísmo y resuena en toda la humanidad. En aquel evento, los 10 Mandamientos se presentaron como pilares de una sociedad civilizada: creer en Dios, no hacer idolatría, no blasfemar, no mentir, descansar una vez por semana, honrar al padre y a la madre, no asesinar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no envidiar. Estos principios, adoptados por judíos, cristianos y musulmanes, han guiado a la humanidad durante más de tres mil años, formando la base de la convivencia y el respeto mutuo.

La entrega de la Torá nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras acciones. Nos recuerda que la vida no es un espacio sin reglas, sino un regalo con propósito. Cada decisión cuenta y nuestras acciones tienen consecuencias. Ya sea que lo llamemos Dios, Fuerza o Energía, lo importante es la conciencia de entender que la vida consiste en respetar las reglas básicas y seguir un camino de bondad y justicia. La idea central es clara: vivir con bondad y propósito nos eleva, mientras que el egoísmo y la indiferencia nos alejan de esa armonía.

Heidegger, uno de los más grandes filósofos de la historia, destaca que el ser humano al sentirse arrojado a la existencia del ser, descubriéndose frágil, pasajero e insignificante, con miedo a la muerte y caer en la nada, se ve en la imperiosa necesidad de conferir sentido a su existencia ya que, sin ese sentido, existir sería un tormento.

Encarar la creencia de Dios asociada a valores nobles proporciona esa paz del sentido de la vida. Los 10 Mandamientos son un regalo del cielo, una punta de un hilo, una ayudita de Dios para captar el sentido de nuestro ser y mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Por ello celebramos que recibimos un mapa ético que sigue orientando a las sociedades modernas hacia el sentido de la vida. En un mundo donde a veces prevalecen la competencia y el individualismo, la Torá nos llama a recordar que la honestidad, el respeto y la empatía son esenciales para construir comunidades fuertes y justas. Estos principios universales nos unen a todos los humanos, independientemente de nuestras creencias o tradiciones.

Shabuot nos desafía a preguntarnos: ¿Cómo estoy usando el regalo de la vida? ¿Estoy contribuyendo al bienestar de los demás? Estas preguntas no requieren una afiliación religiosa, sino una disposición a vivir con propósito y responsabilidad, con sentido y compromiso.

Por eso, Shabuot es una invitación abierta a todos. Nos pide que renovemos nuestro compromiso con los valores que dan sentido a la existencia: amor, justicia y respeto. En un mundo lleno de ruido y divisiones, esta festividad nos recuerda que hay un camino común, un conjunto de ideas que nos guían hacia una vida plena. Que este Shabuot inspire a cada persona a hacer de sus días una expresión de bondad, sabiendo que nuestras acciones reverberan en el mundo y en el corazón de quienes nos rodean.