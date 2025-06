Inteligencia israelí: el programa nuclear de Irán fue retrasado «varios años», pero no destruido por completo

Itongadol/Agencia AJN.- La inteligencia israelí evaluó que los ataques estadounidenses e israelíes retrasaron el programa nuclear de Irán «varios años», pero no lo destruyeron por completo, como el presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado repetidamente, según declaró un alto funcionario israelí a The Times of Israel.

La evaluación de la inteligencia israelí se actualiza y perfecciona constantemente y en las próximas semanas se dispondrá de una comprensión más concreta del estado del programa nuclear iraní, según la fuente.

El funcionario israelí argumentó que los ataques militares valieron la pena porque las negociaciones que Estados Unidos estaba mantenido previamente con Irán no habrían logrado tales resultados.

Además, los ataques contra el programa nuclear y otros objetivos militares en Irán servirán como elemento disuasivo contra la República Islámica para que no intente enriquecer nuevamente uranio.

También una evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense indicó que los ataques contra tres instalaciones nucleares de Irán la semana pasada no destruyeron los componentes centrales del programa nuclear de Teherán, sino que probablemente solo lo retrasaron meses, informó CNN, citando a tres personas informadas al respecto.

«Esa supuesta evaluación es completamente errónea», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.