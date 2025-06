Milei es homenajeado en el Tributo al Rebe de Lubavitch

Agencia AJN.- El presidente argentino, Javier Milei, quien recientemente regresó de una visita a Israel, asistió anoche en forma sorpresiva y en secreto al Tributo al Rebe, un importante evento celebrado en Buenos Aires con motivo del día de nacimiento del líder de Jabad Lubavitch, que será el domingo, y en el que fue homenajeado.

El año pasado también llegó en secreto y pidió que se hiciera sin publicidad y sin que se mencionara su nombre. Se sentó arriba a un costado y las fotos solo se publicaron posteriormente.

Esta vez, el evento tuvo lugar en el enorme auditorio del Palacio Libertad, en el centro de Buenos Aires. El Presidente escuchó con entusiasmo los discursos e incluso se unió a las melodías con aplausos y gestos. Al comienzo del evento conversó cordialmente con el director general de Jabad, el rabino Tzvi Grunblatt, y con su yerno, el emisario de Jabad en Buenos Aires, el rabino Chaim Oirechman, quien lo acompañó en su visita a Israel, consignó la prensa del Estado judío.

Milei es considerado un admirador del Rebe de Lubavitch. Ha visitado su tumba en Nueva York en más de una ocasión y ha hablado en numerosas entrevistas y discursos ante los medios de comunicación sobre lo que aprendió de esa personalidad. Incluso tiene una foto del Rebe colgada en su despacho.

Como se reprodujo en la pantalla, durante su visita a Israel, en vísperas del ataque a Irán, le llevó a Netanyahu una pintura que mostraba al primer ministro pasando frente al Rebe durante la famosa «entrega del dólar», donde el Rebe les repartía dólares a multitudes de judíos todos los domingos.

Como se vio en el video, Netanyahu recibió la pintura con entusiasmo, recordó su encuentro con el Rebe décadas atrás, antes de entrar en la política, y relató la famosa bendición que le había dado: que se enfrentaría a 119 miembros de la Knesset (Parlamento israelí), pero no se dejaría intimidar.

«La primera vez que fui a ver al Rebe, cuatro años antes del encuentro reflejado en la pintura, me dijo: ‘Sabés que vas a la ONU, que vas a una casa de mentiras, una casa de oscuridad. Encendé una sola vela y la gente verá esa luz, la verdad desde lejos'», le dijo Netanyahu al Presidente argentino.

El primer ministro añadió: «Quería que me quedara en la ONU. Le dije que regresaría y me dijo que regresaría y tendría que luchar con los otros 119 miembros de la Knesset (tenemos 120 miembros en la Knesset). Pensé que exageraba, pero tenía razón… Pero me dijo: ‘No desesperes porque D’s está con ustedes y deben ganar’. Está grabado, eso es lo que dijo. Así que lo aprecio mucho. Gracias».

Milei le respondió: «Si ve mi discurso en la ONU, hay mucho del Rebe en él». Netanyahu añadió: «Por supuesto, el Rebe era maravilloso. Un profeta con ojos azules como láser. Tan brillante. Verdaderamente profético. Una persona increíble».