Milei firmó un “Memorándum por la Democracia y la Libertad” con Netanyahu para ratificar su alianza con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmaron hoy un “Memorándum por la Democracia y la Libertad” para ratificar la alianza estratégica entre la Argentina e Israel.

Durante la ceremonia, Netanyahu resaltó las relaciones personales y políticas que tiene con Milei.

Al respecto, el presidente argentino contestó que tiene “un compromiso con Israel y con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo”.

“Por más disímiles que parezcan, ambos fenómenos conducen al mismo lugar: la desaparición total de occidente. En este momento, los que defendemos los mismos valores, tenemos que estar juntos”, expresó Milei.

WATCH LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu and President of Argentina Javier Milei sign a memorandum of understanding between the Argentine Republic and the Government of the State of Israel. 🇮🇱🤝🇦🇷 https://t.co/NQQMx8aT3x