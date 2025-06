Fuerte discurso del presidente chileno Boric contra Israel

Itongadol.- El presidente de chileno Gabriel Boric envió un fuerte mensaje y anunció que diversificará relaciones comerciales en materia de defensa con Israel como consecuencia de los enfrentamientos con la organización islámica Hamás en la Franja de Gaza.

Boric también hizo un llamado a aprobar el proyecto que prohíbe la importación de productos fabricados en colonias israelíes.

«He instruido a la ministra de Defensa que a la brevedad me presente un plan diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área”, anunció el mandatario en un fuerte mensaje.

“Dicho esto y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel, mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner en urgencia el proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorio ilegalmente ocupado” destacó.

Sin embargo, Boric enfatizó que “condenamos categóricamente el terrorismo de Hamás y exigimos la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio”.

El jefe del Estado chileno indicó que llamó a consultas a su embajador en Israel. «He instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país, suspendimos la participación de Israel en la tradicional feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica por violaciones a la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio», completó.

“Solicitamos, junto a México, y a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza», dijo en la cuenta pública.

Añadió que “compartimos con varios países, se emitieron órdenes de arresto internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel”.

“Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces, no aceptamos empates ni elegir entre barbaries”, mencionó.