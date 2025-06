Sofer de la Torá en memoria de los jaialim caídos: «son tzadikim que pusieron el cuerpo por todos los judíos del mundo»

Itongadol.- El rabino Uri Saied es el sofer (escriba) del Séfer Torá en homenaje al teniente coronel Itzjak Ben Basat y los más de 950 soldados caídos desde el 7 de Octubre, que será donado a las Fuerzas de Defensa de Israel por iniciativa de Ayuda Argentina Kehilatí, un proyecto de la comunidad judía lanzado al día siguiente de la masacre, ideado por Ariel Cohen Sabban.

Al respecto conversó con Itongadol.

– ¿Qué significa su llegada a la Argentina en este contexto?



– Nosotros vivimos en Éretz Israel. Estamos en un tiempo muy complicado, con una guerra muy larga, y nuestros jaialim (soldados) son tzadikim (justos piadosos): gente que pone el cuerpo por Am Israel, la Tierra de Israel y los judíos de todo el mundo. Itzjak Ben Basat era un coronel muy especial, que estuvo 25 años en el Ejército hasta tres meses antes del 7 de Octubre. Cuando empezó la guerra volvió al Ejército y entró a Gaza con los jaialim. El día 4 de Jánuca entraron en una situación en Shajaiyeh, un barrio de (la Ciudad de) Gaza, donde son todos de Hamás: entraron a una casa y explotó, con cuatro soldados suyos. Él entró a sacarlos sin pensar en él, ni en su esposa, ni en sus padres, ni en sus niños muy pequeños, y ahí cayó…

– Rafi, el papá de Itzjak Ben Basat, entiende que él había cumplido su ciclo en este mundo. Por eso, el no tenerlo físicamente no significa no tenerlo muy presente, y el Séfer Torá, de algún modo, confirma ese pensamiento…

– Ariel Cohen Sabban quería darle un regalo a Rafi Ben Basat porque hace 40 años (él y su esposa, Edna) fueron shlijim en Talpiot. Él estuvo acá tres años y tocó los corazones de la gente, y Ariel dijo: “Quiero darle algo. Quiero darle el Séfer Torá” porque Rafi lee la Torá cada Shabat. La sabe toda de memoria… Así que dijo: “Le vamos a regalar un Sefer Torá porque cada letra es un judío, cada letra es un soldado”. Y cuando Rafi vaya a leer esta Torá, vaya a iluminar el mundo, iluminar a Am Israel, le va a dar fuerza, pero también va a sentir que Itzjak está conectado con él en la Torá.

– ¿Cómo está viviendo esta experiencia?

– Estuvimos en muchas comunidades y ves que cuando cada uno escribe la Torá -niño, mujer, varón, abuela, chica-, se conecta. Ves el alma en sus ojos… Estuvieron en muchos hajnasot Séfer Torá, pero cuando ven el tik (estuche) del Séfer Torá con el mapa de Israel, la bandera de Israel, el logo de Tzahal, ves que el alma se conecta con la Torá, en amor a Israel y a la Tierra de Israel.

– ¿En cuánto tiempo se escribe un Séfer Torá?

– Escribir un Séfer Torá lleva un año. El Séfer Torá tiene 600.000 palabras y no se puede imprimir. Tenés que ir a la mikve a la mañana, rezar, ponerte con cavaná (dedicación), agarrar la pluma, ponerla en (tinta) negra y escribir muchas horas, desde Bereshit hasta el final de «el col Israel». La Torá no termina con la palabra «D’s», la Torá termina con la palabra «Israel»…

– ¿Qué parte le recomienda a alguien que va a ojear una Torá por primera vez?

– Es muy difícil, pero la parte que más me conecta es la de Adán y Eva en el Gan Eden (Paraíso). En un lugar tan especial, tan bueno, tenían todo y perdieron todo… El mensaje es que a veces tenés todo… D’s te regala todo, pero tenés que ser inteligente y cuidarlo. No perder lo bueno que tenés en la vida… A veces alguien tiene una mujer preciosa: cuidala, cuidá tu matrimonio,. Tenés hijos, cuidalos… Tenés trabajo… Creo que D’s nos sacó del Edén a este mundo, pero podemos volver. Toda la Torá y las mitzvot son para volver…

– El 7 de Octubre se escuchaban voces religiosas que decían «si hubiesen sido Shomréi Shabat, esto no hubiese pasado…». Un año y medio después puede verse gente religiosa donde fue el festival de música Nova, donde están los autos quemados… ¿Qué piensa?

– No sé por qué D’s hizo el 7 de Octubre… Am Israel es el hijo de D’s, Lo quiere mucho… Pero recibimos un golpe de D’s y cada uno tiene su respuesta de por qué Lo hizo, pero sabemos que hubo dos cosas en Am Israel antes. La izquierda y la derecha se peleaban mucho por la reforma (judicial). Nos peleamos mucho en Israel y a Papá no le gusta que los hijos se peleen… Pienso que cuando Am Israel está unido, nadie nos puede golpear… Y lo otro: soy rabino, lo digo con mucho cuidado… En Iom Kipur, 15 días antes, (religiosos) quisieron hacer tfilá (rezar) en Tel Aviv, en la calle, y fue imposible… Un desastre… Pienso que a D’s no le gustó… ¿Por eso pasó? No, pero teníamos que recibir un terremoto para despertarnos y hoy se dice en Israel: “unidad; no como queremos, pero unidad”. Y también la gente quiere estar más conectada con D’s. Se puede ver que los secuestrados que volvieron, y rezamos para que todos vuelvan, se pusieron con más emuná, con más fe, con más conexión… Pienso que Am Israel está mucho más conectado con D’s, y ojalá que termine esta guerra rápido, con paz en Am Israel.

– Cierre con Itzjak…

– Cuando vi a Rafi, le dije «Itzjak es Ben Basat”… Itzjak es el hijo de Abraham. D’s le dijo a Abraham: «Andá al har (monte) Hamoriá para lehakriv et (sacrificar a) Itzjak». Itzjak es mesirut néfesh (dedicación del alma). Alguien que se llama Itzjak da el alma por Am Israel…Cuando caminábamos en Shabat de Menorá a un restaurante, le pregunté a Rafi: «¿qué es Ben Basat?». «No es ‘Ben Basat’, es ‘Ben Bashat’, con (la letra) shin. Es rashéi tebot (iniciales) de Baal Shem Tov, el (dueño) de un buen nombre. En Turquía, a la gente que daba para la comunidad, para Am Israel, y hacía cosas buenas se le llamaba ‘Shem Tov'». Le dije: “Rafi, ¿entendés que tu hijo es Shem Tov para Am Israel?”.