El Presidente Javier Milei recibió el Premio Génesis en Jerusalem

Itongadol.- El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, fue distinguido hoy en Jerusalem con el prestigioso Premio Génesis, conocido como el «Nobel del mundo judío». Es la primera vez en la historia que este galardón es otorgado a una persona no judía.

La ceremonia tuvo lugar en la sede del Museo de la Tolerancia y contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas el Presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, el activista por los derechos humanos Natan Sharansky, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el Canciller argentino Gerardo Werthein y el embajador en Israel Axel Wahnish.

Al recibir el premio, Milei reflexionó sobre el valor simbólico del reconocimiento: “Si bien me nombran como el primer no judío en recibir este honor, parafraseando a Borges, toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”.

El mandatario reafirmó su compromiso inquebrantable con Israel y su derecho a la legítima defensa. La ceremonia culminó con una encendida ovación tras su emotiva declaración: “¡Am Israel Jai! ¡Viva la Libertad, carajo!”

El premio, dotado con un millón de dólares, será donado en su totalidad a organizaciones dedicadas a combatir el antisemitismo en todo el mundo.

Javier Milei brindó una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalem

El mandatario argentino ofreció una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalem titulada “El milagro económico de la Argentina”, en la que expuso los logros de su gestión en materia económica. La conferencia se realizó en un auditorio colmado con más de 150 asistentes, mientras que cientos de estudiantes y académicos quedaron afuera por falta de espacio.

Durante su intervención, Milei explicó en detalle las políticas implementadas para reducir drásticamente la inflación, sacar a más de 10 millones de argentinos de la pobreza y avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario sin generar inestabilidad económica, contrariamente a los pronósticos de diversos analistas.

“El que me escuchó durante la campaña no debería sorprenderse con las medidas que tomamos. Preferí correr el riesgo de que me echen por cumplir con mi palabra antes que traicionar mis principios, ver explotar el país, y arrepentirme toda mi vida”, afirmó el mandatario, en una defensa contundente del rumbo económico adoptado desde el inicio de su gestión.

En otro tramo de la exposición, subrayó su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones republicanas: “Una de mis promesas fue que bajo mi gobierno, el que las hace las paga. Eso quedó demostrado en los últimos días. Cuando el Poder Ejecutivo no presiona y deja trabajar a la Justicia, la Justicia actúa con celeridad”, declaró.

Finalmente, Milei aseguró que la inflación, uno de los flagelos históricos de la economía argentina, “será un mal que dejará de existir” hacia mediados de 2026, o incluso antes, si se mantiene el rumbo actual.