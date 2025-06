Familia de Yair Yaakov agradece a las FDI por haber recuperado su cuerpo y pide el regreso de los restantes rehenes israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- La familia de Yair Yaakov agradeció a las FDI por haber recuperado su cuerpo y pidió el regreso de los restantes rehenes israelíes en poder de terroristas palestinos en la Franja de Gaza.

“Mi padre regresó a casa, pero no como soñábamos. Papá era un hombre sencillo, con un gran corazón”, dijo Yagil Yaakov.

“Amaba la tierra de nuestro país, los campos, la naturaleza y las pequeñas cosas de la vida. Siempre nos enseñó a apreciar lo que tenemos, sonreír, ser felices e intentar estar contentos, incluso cuando es difícil”, continuó.

Yaakov añadió: “También queremos recordarles a todos que todavía hay 53 rehenes que esperan regresar a casa. Rezamos para que todos y cada uno de ellos regresen pronto con sus familias”.

La pareja del exrehén asesinado, Meirav Tal, lloró a «mi Yaya, mi pareja, mi mejor amigo», y añadió: «Teníamos un hogar amoroso, floreciente y feliz. Justo la noche anterior [al 7 de Octubre] habíamos celebrado el 59º cumpleaños de Yaya».

Tal fue secuestrada por terroristas junto con Yaakov y sus dos hijos de su hogar en el kibutz Nir Oz durante la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y posteriormente fue liberada como parte de un acuerdo de alto el fuego.

Expresó su «inmenso agradecimiento a las FDI, a los ángeles uniformados, a quienes amo tanto. Con una dedicación inagotable, actuaron y trajeron a Yaya de vuelta. No hay palabras para describir mi aprecio y amor por ellos. Gracias a ellos me sentí abrazada, protegida, no sola».

Renana Gome, madre de los hijos de Yair, afirmó que el Estado y sus servicios de seguridad “cumplieron con su deber moral, algo que, lamentablemente, ya no puede darse por sentado”.

“Este deber, también un derecho y una responsabilidad sagrada, se aplica a todos los rehenes que aún se encuentran retenidos en terribles condiciones. A los que siguen vivos, cuyas familias cuentan cada segundo de agonía, y a los que han sido asesinados, cuyas familias aún esperan. Esperan la paz. Esperan comenzar el proceso de duelo que sigue en suspenso”, afirmó.