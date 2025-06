Análisis. Cómo Netanyahu y Trump engañaron a los medios sobre el ataque a Irán

Itongadol/Agencia AJN (Por Gil Hoffman*/The Jerusalem Post).- Cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu habló ante una sesión conjunta del Congreso el 10 de julio de 1996, ya advirtió que la fecha límite para detener la nuclearización de Irán estaba «muy cerca».

«Confiamos en que Estados Unidos, una vez más, no dejará de liderar la protección de nuestra civilización libre de este horror supremo», dijo. «Pero, damas y caballeros, el tiempo se agota».

Después de 30 años de Netanyahu intentando presionar a Estados Unidos para que tome medidas militares contra el programa nuclear iraní, no sorprendió que los principales medios de comunicación del mundo siguieran informando sobre una disputa inexistente entre Estados Unidos e Israel, incluso después de que Israel atacara con el pleno respaldo del presidente de Estados Unidos.

Fuentes diplomáticas confirmaron el viernes que la prensa internacional y los medios en hebreo de Israel fueron desinformados deliberadamente para engañar a Irán y hacerle creer que no había un ataque inminente. Las filtraciones del presidente estadounidense Donald Trump gritándole a Netanyahu formaron parte de ese engaño.

Fue una danza coreografiada durante meses, un holmesiano oculto a plena vista. Un truco de magia. Y funcionó.

Incluso después de que Trump elogiara los ataques de Israel en The Wall Street Journal y otros medios, los principales medios de comunicación siguieron divulgando la mentira que formaba parte de la trampa.

«Trump no quería que Israel atacara, pero lo hicieron de todos modos» fue el título del análisis de Andrew Liptak para CNN.

«El hecho que Israel haya seguido de todos modos, sin ninguna participación de Estados Unidos y en contra de los deseos declarados públicamente por el Presidente, ahora coloca a Trump en una de las mayores pruebas de su joven presidencia», escribió Liptak. «Tras prometer como candidato poner fin a las guerras extranjeras y mantener a las tropas estadounidenses fuera de conflictos lejanos, su capacidad para evitar verse envuelto en una nueva guerra en Medio Oriente se enfrenta ahora a la realidad.»

En rigor, la realidad era que Trump le dio a Irán 60 días para negociar y como la República Islámica no cedió, Israel atacó en el día 61 con su aprobación.

El corresponsal de The Guardian en Washington, Andrew Roth, también cayó en la trampa.

«Los ataques de Israel contra Irán demuestran que Trump es incapaz de contener a Netanyahu mientras Medio Oriente se acerca al caos», tituló.

«Los ataques unilaterales indicaron un colapso de los esfuerzos de Donald Trump para frenar al primer ministro israelí y casi con certeza frustraron los esfuerzos de Trump para negociar un acuerdo con Irán que evite que el país busque un arma nuclear», escribió Roth. «También probablemente conducirá a una represalia iraní que podría convertirse en una guerra más grande entre Israel e Irán, un nuevo conflicto que Trump ha tratado de evitar públicamente».

De modo que Trump no solo alentó, en lugar de frenar, a Netanyahu, sino que fue Irán, no Israel, el que se rindió. El conflicto entre Israel e Irán no es nada nuevo, ¿y acaso la región no estaba ya sumida en el caos?

¿No fueron la masacre del 7 de Octubre y sus consecuencias suficientemente caóticas para The Guardian?

¿Y para Associated Press, cuyo titular fue «El ataque de Israel a Irán aumenta la posibilidad de una guerra total»?

Esa frase también fue utilizada por The New York Times el viernes en un artículo titulado «Qué hay que saber sobre los ataques de Israel al programa nuclear de Irán».

«Los ataques marcaron una dramática escalada en la larga guerra en la sombra entre los dos ejércitos más poderosos de Medio Oriente, generando temores de una guerra total», escribió.

Israel ha estado en guerra durante más de 600 días en siete frentes militares, en campus universitarios de todo el mundo, en los medios tradicionales y en todas las plataformas de las redes sociales. ¿Qué tiene de malo eso?

Lo cierto es que los principales medios de comunicación fueron completamente engañados por las administraciones de Jerusalem y Washington. Y cayeron en la trampa.

* Director ejecutivo del monitor de medios HonestReporting.