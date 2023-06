Israel. Ministra de asentamientos a los jefes de seguridad: «¿Quiénes son ustedes, el grupo Wagner?»

Itongadol.- La ministra de extrema derecha Orit Strock comparó el lunes a los dirigentes del ejército y de la seguridad con el grupo paramilitar ruso Wagner por decir que los colonos extremistas que han atacado a los palestinos en los últimos días practicaban el «terrorismo».

«Emitieron un mensaje sobre el terrorismo nacionalista judío. ¿Quién se creen que son? ¿El Grupo Wagner?», dijo, en referencia a los mercenarios rusos que se rebelaron contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

«¿Quiénes son ustedes para emitir un mensaje así delante de las narices del Gobierno? ¿Van a sermonearnos?», dijo Strock, ministro de Asentamientos y Misiones Nacionales de la coalición de línea dura del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tras un mortífero atentado terrorista en Cisjordania la semana pasada, grupos de colonos han disparado armas, incendiado vehículos y viviendas, y arrancado libros en una mezquita durante sus alborotos por varias ciudades palestinas.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, y el comisario de Policía, Kobi Shabtai, calificaron los ataques de «terrorismo nacionalista en el pleno sentido del término» en una declaración conjunta el sábado.

Strock declaró el lunes en declaraciones a la emisora de radio haredí Kol BaRama, citadas por los medios de comunicación en lengua hebrea, que, aunque estaba en contra de las acciones de los colonos alborotadores, «es una vergüenza y una desgracia calificar estos hechos de terrorismo nacionalista.»

En declaraciones a la emisora pública Kan sobre los sucesos del sábado, cuando varias docenas de colonos arrasaron el pueblo cisjordano de Umm Safa disparando armas e incendiando coches y casas, Strock pidió moderación a los colonos, pero también tachó a Umm Safa de «pueblo de asesinos.»

«Creo que estas cosas no deben hacerse bajo ninguna circunstancia, y utilizo esta plataforma para pedir a cualquiera que piense en realizar este tipo de acciones en el futuro que no lo haga. No es nuestra forma de actuar, en absoluto, hacer daño a la gente de esta manera», declaró Strock.

«En un país normal, quienes deberían actuar contra un pueblo de asesinos son las fuerzas de seguridad», añadió.

Poco después de sus comentarios iniciales, Strock se disculpó por referirse a los jefes del ejército, el Shin Bet y la policía como el Grupo Wagner.

«Sin embargo, no me retracto de la crítica objetiva de que los jefes de nuestros sistemas de seguridad, tan dedicados y dignos de aprecio como son, no deberían ser predicadores de moralidad sino productores de seguridad», dijo.

Strock fue rápidamente criticado por los políticos de la oposición.

El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que Strock no era digna de un cargo ministerial por su ataque a los «héroes de Israel».

«Una ministra de Israel que compara al jefe del Estado Mayor del Ejército, al comisario de Policía y al jefe del Shin Bet con mercenarios rebeldes no es digna y no puede ocupar un puesto en el Gobierno israelí», tuiteó Lapid.

«Netanyahu debe detener la locura y frenar a sus delirantes ministros irresponsables. Los ciudadanos de Israel deben sus vidas a [el jefe de las IDF] Herzi Halevi, [el jefe de policía] Kobi Shabtai y [el jefe del Shin Bet] Ronen Bar, los héroes y guardianes de Israel», dijo Lapid.

El líder de Unidad Nacional, Benny Gantz, pidió a Netanyahu que despidiera inmediatamente a Strock por la «vergüenza moral» de sus comentarios.

«La comparación de los jefes del sistema de seguridad con el Grupo Wagner es una vergüenza moral y un perjuicio para la seguridad del Estado. Netanyahu debería despedir hoy mismo a Orit Strock. Cada minuto que pasa como ministra en el gobierno es un mensaje de anarquía en materia de seguridad, un guiño a los anarquistas y un ataque a las IDF, el Shin Bet y la Policía de Israel», dijo Gantz.

«No debemos contentarnos con condenas, el mensaje debe estar en los hechos. Ha llegado el momento de poner fin a la anarquía que el gobierno israelí está creando en la seguridad del Estado», dijo.

El líder del Partido Laborista, MK Merav Michaeli, señaló que Netanyahu había traído al ultraderechista Strock a la mesa del gabinete.

«Netanyahu trajo a Orit Strock, la representante de los jóvenes de las colinas que son los autores del terrorismo de los colonos, a la mesa del gobierno – no es de extrañar que ataque a los jefes del establecimiento de seguridad israelí», tuiteó Michaeli.

«No estamos en el mismo bando. Ella está del lado de los que apoyan el terrorismo», afirmó Michaeli.

Strock no ha sido el único ministro de extrema derecha del gobierno de línea dura de Netanyahu que ha rechazado las duras críticas del ejército y la defensa contra el «terrorismo» de los colonos extremistas.

«El intento de crear una equivalencia entre el terror árabe asesino y las contraacciones civiles [israelíes], por graves que sean, es moralmente erróneo y peligroso en la práctica», escribió el domingo en Twitter el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, jefe del partido de extrema derecha Sionismo Religioso de Strock.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que el viernes instó a los colonos judíos a «dirigirse a las cimas de las colinas» para establecer y ampliar puestos de avanzada ilegales en respuesta al terror palestino, dijo que las fuerzas del orden deben hacer cumplir las políticas por igual entre las comunidades y no «elegir» dónde aplicar la ley.

El ministro de extrema derecha dijo que era inaceptable que las detenciones administrativas, por ejemplo, «se utilizaran sólo contra los colonos, y no contra [delincuentes] de la sociedad árabe».

Horas después del atentado terrorista del 20 de junio cerca de Eli, en el que murieron cuatro israelíes, un número indeterminado de vigilantes colonos arrasaron varias ciudades palestinas del norte de Cisjordania, entre ellas Huwara, escenario de otra revuelta mortal de colonos a principios de este año tras un atentado terrorista en el que murieron dos hermanos israelíes.

Poco después de que las víctimas del atentado de Eli fueran enterradas al día siguiente, cientos de colonos arrasaron también las localidades palestinas de Turmus Ayya y Urif, disparando contra los residentes, incendiando casas, coches y campos y aterrorizando a los vecinos. Un palestino, Omar Qattin, de 27 años, murió en circunstancias poco claras en Turmus Ayya.