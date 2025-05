Exrehenes israelíes reclaman la liberación de los 58 cautivos restantes a 600 días del 7 de Octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Exrehenes israelíes reclamaron la liberación de los 58 cautivos restantes a 600 días del 7 de octubre de 2023, cuando terroristas palestinos invadieron el sur de Israel en una masacre que desencadenó la guerra en Gaza.

En una columna publicada por Haaretz, Or Levy, cuya esposa, Eynav, fue asesinada ese día, afirmó que cada segundo en Gaza es peligroso.

“En un día como este, les pido que luchen. Luchen por los que quedaron atrás. Luchen por sus familias, que no descansan ni un instante. Luchen por quienes buscan cerrar el círculo y enterrar a sus seres queridos”, escribió.

“Cincuenta y ocho personas quedaron atrás. Cincuenta y ocho familias que detuvieron sus vidas ese maldito sábado y, desde entonces, no han vuelto. No han vuelto a vivir. No han vuelto a sonreír. No han vuelto a respirar”, prosiguió Levy.

“Durante mi cautiverio, hablábamos mucho de nuestra suerte por haber nacido en el Estado de Israel. Así que estaba seguro de que no nos olvidarían, de que no descansarían hasta que todos regresáramos. Y es muy cierto: veo la movilización de todos”, escribió.

“Pero lamentablemente, eso no es cierto para quienes deciden, para quienes toman las decisiones. Por eso, me dirijo de nuevo a ustedes, a los funcionarios electos, a los líderes de nuestro país: por favor, no los olviden. Por favor, tráiganlos a casa. Porque no tienen tiempo. Cada segundo allí duele. Cada segundo allí es peligroso. Y en cualquier momento alguien podría morir allí”, dijo Levy, quien estuvo secuestrado durante 491 días.

En tanto, Eliya Cohen habló en un evento en los Estados Unidos, explicando las condiciones infernales de los rehenes en Gaza.

“Estuve cautivo de Hamás durante 505 días. Nos llevaron a un túnel subterráneo y nos encadenaron”, declaró en el consulado israelí en Los Ángeles, según Ynet.

“Los terroristas solo nos quitaban las cadenas una vez cada dos o tres meses para que pudiéramos bañarnos. Cada noche te vas a la cama con un pensamiento: ‘¿Qué voy a hacer mañana para conseguir un trozo de pita?’”, dijo Cohen.

“600 días llevan nuestros hermanos en cautiverio. Aún quedan 58 rehenes. No debemos rendirnos.”