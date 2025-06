La general que determina qué objetivos pueden ser atacados por Israel

Itongadol/Agencia AJN.- En la mañana del 7 de Octubre muchas cosas aún estaban inciertas, pero la constatación de que algo inusual estaba sucediendo fue suficiente para enviar a la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuradora general militar, directamente al «pozo» de la Kirya (Ministerio de Defensa). En pocas horas, un centenar de sus subordinados, abogados de las filas regulares y la Reserva, estaban presentes en todos los puntos clave del combate: desde los comandos y divisiones, pasando por la Fuerza Aérea y la Armada, hasta las ramas de Operaciones e Inteligencia. Resulta que los abogados son un recurso operativo tan demandado como los tanques.

«La función principal es brindar un asesoramiento legal eficaz que permita alcanzar los objetivos de la guerra. Ello se refleja en respuestas a preguntas como ‘¿qué es un objetivo legal?’, ‘¿son legales los medios de combate?’, y también en la determinación de la política de fuego del Estado Mayor», afirmó en una entrevista con Globes.

El derecho, argumentó, fue un elemento central desde el principio: «Desde el primer momento comprendimos que los componentes legales están estrechamente vinculados a la legitimidad que se le otorgará a la actividad operativa de las FDI en el mundo y a la posibilidad de alcanzar los objetivos de combate».

Cuando Tomer-Yerushalmi dijo «comprendimos» no solo se refería a los abogados, sino también a los comandantes en el terreno. «Cuando era una joven oficial, a veces oíamos a los comandantes decir cosas como: ‘no me digas lo que no está bien, decime lo que está bien’. Hoy vivimos en una realidad diferente. Si observamos el panorama general, la gran mayoría entiende que las consideraciones legales forman parte del proceso de toma de decisiones. No hay control ni luchas de poder. Existe la comprensión de que actuar conforme a la ley forma parte del ámbito de acción de las FDI», explicó.

Los comandantes de las FDI están sujetos a la ley y, dentro de ella, al derecho internacional. Forma parte del ADN de las FDI. La pureza de las armas formaba parte del espíritu de las FDI muchos años antes de que se estableciera la Corte Penal Internacional de La Haya. Me enorgullece decir que incluso en esta guerra, una de las más difíciles y justificadas, el Ejército actúa conforme a la ley, y en eso cree. ¿Acaso no hay casos excepcionales de violaciones a la ley? ¿Casos en los que alguien considere que el asesoramiento legal es restrictivo? Por supuesto que los hay. Esta guerra involucra a un gran número de militares, tanto regulares como de la Reserva, y se trata, por supuesto, de un asunto importante y complejo. Pero en definitiva, se trata de casos excepcionales y aislados. Si analizo la opinión predominante en el foro del Estado Mayor, y la del jefe del Estado Mayor que lo encabeza, hay una profunda comprensión de la importancia de respetar la ley.»

Sin embargo, también admitió que la batalla por la legitimidad del combate va mucho más allá del derecho: «Sin duda, el panorama general es más amplio. La cuestión de la legitimidad es una cuestión política y diplomática de luchas de poder, y no siempre está libre de intereses y sesgos. Por lo tanto, cuando se pregunta si el derecho es un componente importante, la respuesta es sí, pero no lo es todo. En «cualquier caso, el asesoramiento legal es obligatorio.

Tomer-Yerushalmi también mencionó que estos temas surgen incluso en los medios de comunicación de todos los aliados de Israel. «En las conversaciones con los estadounidenses, por ejemplo, siempre se menciona la exigencia de que Israel siga respetando el derecho internacional y la expectativa de que Israel siga siendo judío y democrático. Incluso en esta difícil lucha se espera de nosotros que mantengamos nuestra imagen y carácter.»

«Los comandantes saben respetar cuando les ponemos límites»

Tomer-Yerushalmi, de 49 años, es abogada y dirige uno de los órganos más importantes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y una de las unidades jurídicas centrales y complejas del país, equivalente en muchos sentidos al asesor legal del gobierno. Es la segunda oficial en la historia de las FDI, de un total de tres, en ascender al rango de mayor general y una de las dos únicas mujeres que actualmente forman parte del Foro del Estado Mayor. Cuando le preguntaron si se siente a gusto allí, respondió afirmativamente: «Hay buena relación y confianza en el foro. Es un foro donde existe un diálogo abierto con pluralidad de opiniones, un diálogo profesional en el que todos aportan su opinión».

– ¿Y qué pasa cuando hay que decirles que no?

– Suelo decir que nosotros (la Procuración Militar) somos a la vez socios y guardianes. Soy miembro del Foro del Estado Mayor y participo en la definición de las metas y objetivos. Estamos atentos a los comandantes y ellos a nosotros. Incluso en situaciones rutinarias donde no hay guerra, queremos comprender cuál es el objetivo y ayudar a los comandantes a alcanzarlo. ¿Dónde se convierte un socio en guardián? Cuando es necesario establecer límites. Nuestra función es, en última instancia, determinar cuál es el alcance máximo de acción que tiene el comandante. Hay acciones que escapan a la autoridad de un comandante y que requieren una acción a nivel político. Hay derechos de los soldados que no se pueden violar y, por lo tanto, nos vemos obligados a decir: ‘Esto no puede pasar aquí’. Pero, en mi opinión, dado que nos sentamos en las salas de toma de decisiones, conocemos las acciones y tratamos de encontrar soluciones, los comandantes también saben respetar el decirles «no».

Tomer-Yerushalmi se siente cómoda estableciendo límites para los comandantes, pero ha recorrido un largo camino hasta este punto. Desde muy joven supo que quería ser abogada, por lo que elegir la carrera de reservista, que incluye el compromiso de cambiar de uniforme durante largos períodos, fue una decisión natural. Describió cómo, incluso en las primeras etapas, tuvo la oportunidad de involucrarse en asuntos clave, aprender de abogados de primer nivel y ver a mujeres de alto nivel en puestos clave.

Tras su paso por la Reserva, Tomer-Yerushalmi continuó ocupando una larga lista de altos cargos. Sirvió durante muchos años como fiscal militar (responsable, por ejemplo, de imputar a soldados), posteriormente ascendió a jefa del Departamento de Asesoramiento y Legislación, jueza militar y en su último puesto incluso se trasladó a distritos no judiciales y se desempeñó como asesora del jefe del Estado Mayor en cuestiones de género. Sin embargo, uno de los roles que más influyó en ella, y que marcó un punto de inflexión, fue el que desempeñó al principio de su carrera: asistente del procurador militar, Menachem Finkelstein.

En aquel entonces era capitana y tenía veintitantos años, pero ya conocía todos los aspectos del trabajo de la Procuración. Además, eran los años de la Segunda Intifada y gran parte de la legislación que hoy damos por sentada se desarrolló en la Procuración Militar. «Los sucesos de ‘Marea y Oleaje’ y la operación ‘Escudo Defensivo’ provocaron un cambio de paradigma en la percepción: el reconocimiento de que no se trataba de un alzamiento popular, sino de un conflicto armado que incluía actos terroristas y requería un conjunto completo de herramientas jurídicas», explicó.

Según ella, la Procuración Militar fue pionera a nivel mundial en el desarrollo de ese campo y muchos de los dictámenes escritos en aquellos años adquirieron gran relevancia, sobre todo después del 11-S. Entre los dictámenes que mencionó hay uno que afirmaba que se podía llevar a cabo una prevención específica, lo que significa que existe la legítima defensa preventiva. «Por supuesto, después de eso, el Tribunal Supremo añadió y desarrolló niveles adicionales y los perfeccionó, pero nos enorgullece que gran parte de la jurisprudencia sobre seguridad comenzara aquí».

«Los oficiales también quieren ser padres y eso es algo que le interesa al Estado Mayor»

Mucho ha sucedido desde entonces, tanto en el mundo legal como en los sectores donde Israel combate, y también para Tomer-Yerushalmi, quien ahora tiene órdenes que le permiten abordar asuntos clave a una edad temprana. El orgullo por su posición va más allá del éxito personal: cree profundamente en la diversidad como valor, no solo en términos de género. Según ella, la Procuración Militar está dividida aproximadamente al 50% entre hombres y mujeres, sirviendo juntos judíos, beduinos y drusos, cuenta con soldados de diversos orígenes socioeconómicos y la distribución nacional de quienes prestan servicio también es muy amplia. «La diversidad lleva a un proceso de toma de decisiones de mayor calidad.»

La entrevista, señaló Tomer-Yerushalmi, se realizó luego de tres nombramientos de alto rango, que sientan precedentes, de mujeres en la División de Tecnología de la Información y la Comunicación, el Cuerpo de Artillería y la Fuerza Aérea, donde sirve la primera comandante de base. Esos nombramientos se sumaron al hecho que, por primera vez, dos mujeres ocupen puestos en el Foro del Estado Mayor y a un número récord de mujeres involucradas en esta lucha, incluso en la Reserva. Sin embargo, es evidente que aún queda mucho camino por recorrer.

– Supongo que durante muchos años le han preguntado cómo concilia el hogar y el trabajo, aunque a sus pares masculinos no se les pregunta al respecto.

– En el pasado, las preguntas sobre cómo conciliar el hogar con una carrera profesional o un servicio militar exigente eran más comunes para las mujeres y estaban dirigidas a ellas, pero hoy es una cuestión transversal. Comprender que los hombres también quieren ser oficiales destacados, buenos padres y buenas parejas es un tema que concierne a todos los rangos, incluido el Foro del Estado Mayor.