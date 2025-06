Irán. AIEA: El reactor de agua pesada de Arak fue dañado por un ataque israelí

Itongadol/Agencia AJN.- Los ataques militares israelíes alcanzaron el reactor de investigación de agua pesada Khondab de Irán, un proyecto en construcción que aún no había comenzado a operar, y dañaron la planta cercana que produce agua pesada, según el organismo de control nuclear de la ONU.

Israel ha atacado varias instalaciones nucleares en Irán. El reactor de agua pesada, tal como se diseñó originalmente, habría podido producir fácilmente plutonio que eventualmente podría haberse utilizado en una bomba nuclear, aunque Irán niega que busque tales armas.

Sin embargo, en virtud de un acuerdo de 2015 con las principales potencias, la planta fue rediseñada para reducir el riesgo de proliferación y su núcleo fue retirado y rellenado con hormigón. Irán había informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, que el reactor entraría en funcionamiento en 2026.

“La AIEA tiene información de que el reactor de investigación de agua pesada de Khondab [ex Arak], en construcción, fue alcanzado. No estaba operativo y no contenía material nuclear, por lo que no se produjeron efectos radiológicos”, tuiteó.

«Si bien los daños a la cercana planta de producción de agua pesada inicialmente no eran visibles, ahora se considera que los edificios clave de la instalación sufrieron daños, incluida la unidad de destilación», añadió el organismo.