AJN.- Familiares de rehenes israelíes en Gaza pidieron al primer ministro Netanyahu una reunión para este miércoles, siendo que será el día 600 de la guerra.

El pedido, que fue enviado a través del Coordinador de Prisioneros de Guerra y Personas Desaparecidas de la Oficina del Primer Ministro, Gal Hirsch, fue rechazado, alegando que debido a razones de agenda, no sería posible.

Una familia que contactó para programar la reunión dijo: «Pensamos que sería apropiado que el primer ministro reservara un breve espacio de tiempo para reunirse con familiares de rehenes en un día terrible y desgarrador como hace 600 días».

«Desafortunadamente, no tuvo tiempo. Parece que se mantiene una tendencia generalizada en nuestro liderazgo: «Hay tiempo, no hay peligro» y «Si no es mañana, será pasado mañana». Como si este no fuera el asunto más urgente de la agenda», dijo.

Mañana se cumplirán 600 días de guerra y de cautiverio de 58 rehenes que aun permanecen en la Franja de Gaza.

«Este es otro hito en la interminable realidad que nos atormenta desde el 7 de octubre», declararon con frustración, y enfatizaron desde el entorno familiar: «Nos gustaría que nuestro primer ministro al menos nos mirara a los ojos en un día como este y nos dijera que está haciendo todo lo posible para traer de vuelta a nuestro ser querido. Que escuchemos su voz, y no a través de videos en Facebook».

Netanyahu rechazó reunirse con familiares de rehenes al cumplirse el día 600 de la guerra «por razones de agenda» – https://t.co/9R2vQOqgNH #Netanyahu #Israel #Gaza #Hamás #Palestina pic.twitter.com/u6u9DFzsdM — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) May 27, 2025

Este lunes el primer ministró generó controversia cuando, primero publicó un vídeo en el que expresaba que podría haber en las próximas horas buenas noticias sobre los rehenes».

Posteriormente, un funcionario involucrado en negociaciones por la liberación de rehenes desconoció avances en las conversaciones.

A los minutos, desde la oficina de Netanyahu aclararon que solo «se refirió en término generales a futuro» y que «no fue por algo específico».

Ante esto, varias familias de rehenes israelíes describieron lo ocurrido tras los dichos de Netanyahu como «maltrato». Entre quienes se expresaron se encuentran las madres de Nimrod Cohen y Matan Zangauker.