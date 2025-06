OLEI | Irán e Israel: cuando la historia se repite

Por Alberto Szwarc

Las relaciones entre Israel e Iran desde la toma del poder de los Ayatollas hace ya mas de 25 años nunca fueron buenas. Iran expresó siempre de forma abierta, a partir de ese momento que Israel no tiene derecho a existir.

Iran tampoco tuvo buenas relaciones con sus vecinos de los países árabes y podemos recordar la sangrienta guerra entre Iran e Irak de los años 80 que duró varios años y dejó un saldo de mas de medio millón de muertos.

🧕🏼 Chiitas, suníes y tensiones regionales

Recordemos que uno de los motivos de las poco amistosas relaciones radica en el hecho de que en Iran la mayoría de la población no son árabes pero sí son musulmanes shiitas. Sus vecinos árabes como Arabia Saudita, Emiratos y Jordania, entre otros, son árabes musulmanes sunitas.

Siria era uno de los países que mas relación tuvo con Iran ya que el gobierno de Siria de la familia Assad pertenecía a una minoría étnica dentro del país, los allawitas, allegados a los shiitas mientras que la mayoría de los sirios son sunitas.

📜 Historia larga, mensaje claro

La historia es larga pero me conformaré hoy con lo aquí expresado.

Ya desde un principio el gobierno iraní de los ayatollas fueron abiertamente antiisraelí y antiamericano ya que estos países apoyaban al anterior gobierno del Shah de Iran (o Persia).

Desde ese entonces Estados Unidos fue el gran satanás e Israel el satanás chico.

☢️ El uranio y las sospechas

Desde un principio Iran apoyó la destrucción de Israel y siendo Iran un país no tan querido en la zona decidió comenzar a enriquecer uranio con la excusa de que era para fines civiles como proveer energía. Pero para ello no se necesita uranio muy enriquecido. Pero Irán como uno de los firmantes de la carta de no proliferación de armas nucleares comenzó a enriquecer uranio por encima de las necesidades civiles. Ello trajo consigo sanciones que culminaron con el acuerdo firmado en la época del presidente Obama. El presidente Trump en su primera cadencia decidió romper el acuerdo alegando al incumplimiento por parte de Iran.

Desde ese entonces Iran comenzó a enriquecer uranio muy por encima de las necesidades y acercándose a la producción de una bomba atómica.

Estados Unidos trató últimamente de llegar a un nuevo acuerdo pero no se logró grandes adelantos.

Israel llegó a la conclusión que así no se puede continuar mas, que no podemos esperar a que Iran tenga su bomba atómica y decidió, aparentemente con el apoyo silencioso de estados Unidos de impedirlo.

Un recuerdo del pasado

El ataque israelí a Iran me hizo acordar de alguna manera al ataque comenzado con los walkie talkies y los beepers en el Líbano y la eliminación de los líderes de la Hizballa como Nasralla.

El actual ataque a Iran eliminó a los principales líderes militares y científicos nucleares de Iran atacando también las baterías antiaéreas, aviones militares iraníes y hasta donde fuera posible los centros de enriquecimiento de uranio iraníes.

Irán contestó enviando drones y misiles hacia Israel causando algunas víctimas y daños.

Cabe señalar que nuestros vecinos árabes se mantienen callados y en parte ayudan a Israel.

Esperemos que esta situación no dure mucho y pueda llevar a una nueva realidad respecto a Iran.

El mundo nos agradecerá.