Miles de israelíes conmemoraron los 600 días desde la masacre de Hamás con protestas masivas por la liberación de los rehenes

Itongadol.- Miles de israelíes estuvieron presentes este miércoles en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para conmemorar los 600 días transcurridos desde la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023. La manifestación, marcada por lazos amarillos y mensajes como ‘‘Sálvenlos ya’’, exigió la liberación de los 58 secuestrados que permanecen cautivos en la Franja de Gaza.

Junto a los familiares, una multitud denunció la inacción del gobierno liderado por Netanyahu, reclamando medidas urgentes para la liberación de los 58 rehenes, de los cuales se cree que solo 20 siguen vivos.

Al mismo tiempo, en la playa de Tel Aviv, los manifestantes formaron un lazo amarillo enorme -el símbolo que representa el pedido por los secuestrados- y escribieron en la arena el siguiente mensaje: ‘‘58 rehenes, sálvenlos ya’’.

Ofri Bibas, la hermana de Yarden -el padre de Ariel y Kfir, y marido de Shiri, los tres asesinados por Hamás-, expresó su indignación: ‘‘Le advertimos al gobierno que esto podía pasar. No hicieron nada. Netanyahu no solo no evitó el ataque, sino que se niega a investigarlo’’.

El testimonio de Ofri refleja la frustración de muchas familias que sienten que el gobierno abandonó a los rehenes.

En la misma línea, Anat Angrest, madre de un joven que sigue cautivo, pidió empatía a la sociedad israelí: ‘‘No podemos seguir con nuestras vidas mientras nuestros hijos están en manos de Hamás. Necesitamos que todos sientan nuestro dolor y exijan su liberación’’.

Mientras tanto, las negociaciones para un alto el fuego en el enclave costero palestino están estancadas.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, tras la embestida de la organización terrorista palestina al sur del Estado judío, en la que 1200 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas.