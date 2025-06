El misil de 2 toneladas aún no lanzado y cuántos misiles quedan en el arsenal iraní

Itongadol/Agencia AJN (Por Assaf Gilead/Globes).- Mientras Israel ha desarrollado una Fuerza Aérea de calidad, una de las mejores del mundo, equipada con las aeronaves estadounidenses más modernas, tecnología israelí y un arsenal de armas en constante actualización, Irán ha descuidado su Fuerza Aérea y, en su lugar, ha promovido una sofisticada fuerza de misiles. Esto se basa en la percepción de que establecer una fuerza de misiles dominante le ayudará a destruir objetivos militares y civiles a gran distancia e incluso podría impedir el despegue de aeronaves enemigas desde sus bases, como lección de la guerra entre Irán e Irak que terminó en 1988.

¿Qué misiles ha disparado Irán contra Israel hasta ahora?

A diferencia de las andanadas de misiles de Irán contra Israel en abril y octubre del año pasado, cuando Irán documentó sus disparos contra Israel, en los últimos cuatro días de la guerra Irán ha guardado silencio sobre los tipos de misiles disparados contra Israel, con la excepción de documentar el lanzamiento de drones. Sin embargo, Tal Inbar, investigador principal de la Alianza para la Defensa contra Misiles, afirma que es posible analizar la identidad de algunos de los misiles que llegaron aquí basándose en imágenes de los lugares de aterrizaje: los misiles de combustible líquido Qader y Emad, comunes en el arsenal iraní y que también se observaron en los lanzamientos «Promesa de Verdad» 1 y 2 del año pasado, así como el misil de combustible sólido Khaybar-Shekan. Los misiles de combustible sólido se consideran más fáciles y precisos para alcanzar el objetivo.

Los misiles Qader y Emad, considerados miembros de la misma familia de misiles, pueden dispararse a un alcance de 1.800 kilómetros y cuentan con una ojiva de 750 kilogramos (solo una parte, pero no toda, es explosiva), siendo el Emad más preciso que el Qader. El Khaybar-Shekan tiene un alcance menor, de 1.400 a 1.500 kilómetros, por lo que solo puede dispararse desde el oeste de Irán. Su ojiva es menor, de unos 500 a 600 kilogramos, pero es más rápido y preciso gracias al uso de combustible sólido.

¿Qué misiles no ha disparado Irán aún hacia aquí?

Otro tipo de misil balístico del que no hay constancia de que haya caído en Israel es el Shahid Hajj-Qassem, llamado así en honor a Qassem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds que murió en un ataque aéreo estadounidense en 2020. Se trata de un misil avanzado de combustible sólido y los iraníes lo definen como el primer misil hipersónico, ya que su velocidad de entrada atmosférica supera Mach 5 (NdT: una velocidad cinco veces superior a la del sonido). Sin embargo, Occidente no lo considera un verdadero misil hipersónico porque no maniobra en tres dimensiones. Hasta donde se sabe, los sistemas Arrow y THAAD también pueden derribar el misil Qassem (que no debe confundirse con el misil Qassem disparado desde la Franja de Gaza). El Qassem cuenta con una guía electroóptica y una precisión extremadamente alta.

El doctor Yehoshua Kalisky, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), cree que el misil Qassem fue lanzado contra Israel el sábado pasado, en el segundo día de la operación, como uno o más de los misiles que impactaron en Bat Yam o Rehovot.

Además de ese, Irán aún no ha lanzado su «arma del fin del mundo» balística: el misil Khorramshahr, considerado uno de los más potentes del arsenal iraní, capaz de transportar una ojiva de hasta 1.800 kilogramos. Fue presentado hace tan solo ocho años y, que se sepa, nunca ha sido disparado operativamente.

¿Qué daños puede causar el misil Khorramshahr?

«No hay pruebas de que este misil haya sido lanzado hacia Israel», afirma Inbar. «Se considera el misil más pesado de Irán en términos de peso y tiene varias versiones, una de las cuales es de alta precisión. Un misil como este, al caer en medio de la calle, puede derribar dos hileras de edificios a ambos lados. No hay grandes cantidades, y si el Qader y el Emad se cuentan por miles, entonces Irán probablemente tenga decenas o incluso cientos de misiles Khorramshahr.»

¿Cuántos misiles balísticos les quedan a los iraníes?

Inbar: «Esa es una cifra que no se puede conocer por el momento. Podemos referirnos al hecho que las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) estimaron hace unos días que quedaban unos 2.000 misiles y desde entonces se han disparado 200 y hemos destruido algunos más». Kalisky, del INSS, explica que «los iraníes comenzaron la campaña con unos 3.000 misiles balísticos y, tras los dos primeros días, les quedaban unos 2.000». Hasta ahora, los iraníes han disparado un promedio de 100 misiles contra Israel al día, lo que supuestamente le deja poco menos de tres semanas más de disparos a un ritmo similar.

¿Es un proyecto costoso?

«En primer lugar, la regla dice que un interceptor siempre costará más que el misil interceptado, es decir, el misil balístico», dice Inbar. «Es difícil estimar el costo exacto de los misiles, pero podemos estimar que un misil balístico estándar costará más de un millón de dólares. El misil Khorramshahr costará más, pero es imposible estimar cuánto. Cabe destacar que la producción en Irán no será tan costosa como en las industrias militares tradicionales ya que gran parte de las fábricas está dirigida por la Guardia Revolucionaria, por lo que los trabajadores reciben salarios militares que distan mucho de los que caracterizan al mercado privado.»

¿Qué países están detrás del proyecto de misiles balísticos iraníes?

El proyecto de misiles iraní se basa en misiles norcoreanos, aunque ambos proyectos se separaron hace años y cada uno siguió un rumbo diferente. Al mismo tiempo, el Shahab-3 se basa en un misil norcoreano inspirado en el Scud soviético. El Khorramshahr se construye sobre la base de un programa norcoreano adquirido específicamente para este propósito.

¿Cómo frustra Israel el programa de misiles balísticos de los ayatolás?

Aviones y drones de la Fuerza Aérea «cazan» lanzamisiles balísticos y, junto a ello, unidades del Mossad también participaron, al menos en los primeros días de la operación, con fuego de mediano alcance con misiles antiaéreos a bases de lanzamiento. Además, aviones de la Fuerza Aérea bombardean bases de misiles en sus bocas de lanzamiento. Aviones de la Fuerza Aérea también han atacado plantas de producción de misiles y de componentes para el proyecto de misiles balísticos. Entre otras cosas, se atacaron bases de misiles balísticos y plantas de producción en Shiraz y Kermanshah.

¿Puede eliminarse por completo el proyecto iraní de misiles balísticos?

Inbar: «Incluso si se desmantelaran todos los misiles, lanzadores, sitios de prueba y plantas de producción de misiles balísticos, Irán es un país grande e industrializado, con abundantes materias primas, dinero y mano de obra, y con determinación y paciencia reconstruiría el proyecto. Por lo tanto, afirmar que las capacidades balísticas iraníes pueden ser eliminadas sería una exageración. En Irak, tras la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, los ejércitos occidentales desmantelaron por completo los depósitos de misiles balísticos, pero eso solo ocurrió después de que se lograra un cambio de régimen durante la guerra».