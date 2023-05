El terrorista involucrado en los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel es el eje de la próxima producción de los creadores de Fauda

Itongadol.- Los co-creadores de Fauda, Lior Raz y Avi Issacharoff, produjeron “Ghosts of Beirut”, un relato sobre el asesinato del líder terrorista de Hezbollah Imad Mughniyeh, acusado de orquestar la explosión de 1982 en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en Tiro, los atentados contra la embajada de Israel en Argentina y la AMIA, así como un sinnúmero de otros actos de terrorismo.

Antes del 11 de septiembre, Imad Mughniyeh fue responsable de matar a más estadounidenses que nadie en el mundo.

En 2008, después de décadas de ser perseguido, la figura principal de Hezbollah murió en un coche bomba en Damasco que desde entonces fue atribuido a una operación conjunta de la CIA y el Mossad.

Una nueva miniserie, “Ghosts of Beirut”, sigue la historia de Mughniyeh, desde que residía en los barrios marginales del Líbano hasta convertirse en el terrorista más peligroso del mundo, y explora cómo los espías estadounidenses e israelíes dejaron de lado sus diferencias para trabajar juntos.

El programa es una creación de los israelíes Lior Raz y Avi Issacharoff, quienes se unieron por primera vez en la aclamada serie Fauda y desde entonces han trabajado juntos en una variedad de otros proyectos. El dúo co-creó el nuevo programa con Greg Barker y coescribió la serie junto con la guionista libanesa Joelle Touma.

“Es una historia fascinante, sobre el terrorista número uno del mundo, y nadie supo dónde estaba, dónde vivía, qué aspecto tenía durante muchos años”, dijo Raz a The Times of Israel.

Mughniyeh fue considerado responsable de algunos de los ataques más mortíferos y atroces del mundo en los últimos 50 años y se le atribuye la ingeniería del primer atentado suicida moderno.

Se lo acusó de orquestar la explosión de 1982 en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Tiro, los atentados con bomba contra la embajada de Israel en Argentina y la AMIA, así como un sinnúmero de otros actos de terrorismo, incluyendo una serie de secuestros.

Issacharoff afirmó a The Times of Israel que Mughniyeh lo intrigó por primera vez mientras trabajaba como periodista durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006, y su nombre aparecía “una y otra vez… fue tan crucial para Hezbollah, para el comienzo de la organización, por los ataques suicidas que trajo a Medio Oriente”.

Dos años más tarde, Mughniyeh fue asesinado, y cuando comenzaron a surgir detalles sobre su impactante asesinato, “realmente me fascinó; cuanto más aprendí al respecto, más entendí que había una historia para un drama”, expresó Issacharoff.

“Ghosts of Beirut” es una serie de cuatro partes que entrelaza historias dramáticas con imágenes de archivo, transmisiones de noticias y entrevistas con los principales expertos en Medio Oriente, incluidos ex funcionarios del Mossad y la CIA, para contar la historia completa de la búsqueda de Imad Mughniyeh.

Cada episodio es “un relato ficticio de eventos profundamente investigados”.

“Todavía se desconocen muchas cosas, y por eso tuvimos que confiar en nuestra imaginación para completar el rompecabezas”, destacó Raz. “Es en parte documental, en parte ficción”.

“Nuestra investigación involucró a muchas personas de inteligencia del lado israelí y del lado estadounidense”, dijo Issacharoff. “Pero su trabajo en la vida es mentir, esta es su especialidad, este es su arte… ¿es posible que me hayan manipulado? Es posible”, agregó.

La serie retrata un retrato matizado y a la vez humanizador de Mughniyeh, que representa sus relaciones románticas y familiares, incluido su enredo posterior en la vida con una mujer en Damasco que probablemente lo llevó a su caída.

“Esto es un drama, al final del día”, dijo Issacharoff. “Hacer que el villano, el malo, sea más interesante, hace que la serie sea más interesante; es una especie de cliché en la escritura de guiones que cuanto mejor es el villano, mejor es la serie”.

En EEUU, la serie llegó al servicio de transmisión y bajo demanda de SHOWTIME el 19 de mayo y se transmitirá en vivo a partir de hoy, 21 de mayo. En Israel, el programa se transmitió en vivo en Yes y en StingTV bajo demanda el 20 de mayo y se transmitirá en Yes TV a partir del 27 de mayo. También podrá verse a través de Paramount Plus.