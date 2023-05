El líder de la Yihad Islámica Palestina aseguró que los comandantes de Gaza »murieron porque llevaban celulares»

Itongadol.- El máximo dirigente de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), con sede en Gaza, ofreció una visión poco habitual del último conflicto de su grupo terrorista con Israel, expresando que los miembros de alto rango muertos en los combates llevaban consigo sus teléfonos celulares por negligencia.

Ziad Nakhaleh, que se cree que vive en Siria o Líbano, ofreció este análisis durante una entrevista con el sitio web Haya Washington publicado el martes.

A Nahkaleh se le preguntó si la PIJ había sido infiltrada, y el entrevistador señaló que altos mandos habían sido asesinados a pesar de los esfuerzos por ocultar su paradero.

«Esto se hizo con la tecnología y el seguimiento del enemigo. Cometimos errores que el enemigo aprovechó», afirmó Nahkaleh, descartando la posibilidad de la infilitración.

La admisión de errores fue inusual para la PIJ, cuyos mensajes suelen favorecer el patetismo por encima de los detalles y reivindican la invencibilidad y la rectitud definitivas de su causa.

«A pesar de todas las medidas que toman nuestros combatientes y nuestros mandos -que como mínimo no deberían usar teléfonos-, desgraciadamente los hermanos no cumplen estas instrucciones necesarias en este campo, por lo que estoy seguro de que no hubo infiltración», agregó.

Además, el líder la PIJ mencionó que «hay complacencia en cuanto al uso de las comunicaciones. Desgraciadamente, digo que nuestros hermanos fueron negligentes a la hora de evaluar la situación y la forma en que el enemigo vigila estos dispositivos».

Su entrevistador le insistió en la cuestión, destacando que «los líderes fueron asesinados mientras estaban en casa», donde presumiblemente se habían adherido a la política de no utilizar el teléfono móvil.

Nakhaleh respondió una doble explicación. Inicialmente, aseguró que los comandantes muertos «no salieron de sus casas en absoluto». Pero el ejército israelí contuvo el fuego tras los lanzamientos iniciales de cohetes el 2 de mayo, creando «una atmósfera de calma, y pareció que ellos [los líderes de la Yihad Islámica asesinados] pudieron visitar a sus familias de forma secreta».

«Por desgracia, fue sin tomar otras precauciones de seguridad, ya que el teléfono móvil es lo más peligroso porque es un espía móvil cuyo portador puede ser localizado fácilmente por el enemigo», concluyó Nahkaleh.

Fuente: Times of Israel.