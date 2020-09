ComunidadEnAcción: las noticias de la semana

AMIA. LA RED SOCIAL DE PROTECCIÓN COMUNITARIA REFUERZA SU TRABAJO CONJUNTO PARA BRINDAR MÁS RESPUESTAS Y SOLUCIONES



AMIA, la Fundación Tzedaká y la Fundación de Acción Social de Jabad continúan reforzando la tarea social que realizan en conjunto, para brindar más y mejores respuestas a las personas que hoy necesitan ayuda ante las necesidades y las desigualdades que se agudizaron a raíz de la crisis desatada por la pandemia.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/amia/amia-la-red-social-de-proteccion-comunitaria-refuerza-su-trabajo-conjunto-para-brindar-mas-respuestas-y-soluciones

DESDE HADASSAH, EL GRAN RABINO SHLOMO AMAR EN VÍSPERAS DE ROSH HASHANÁ Y UN MENSAJE POR LA SALUD DE LA HUMANIDAD EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS



Harav Shlomo Moshe Amar, Gran Rabino de Jerusalem, quien fuera el Rishon Lezion y Gran Rabino Sefaradí del Estado de Israel, lideró una oración para el mundo en vivo desde la Sinagoga Moshe Saba Marsi en Hadassah Ein Kerem antes de Rosh Hashaná, celebrando la entrada de un histórico Año Nuevo Judío.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hadassah/desde-hadassah-el-gran-rabino-shlomo-amar-en-visperas-de-rosh-hashana-y-un-mensaje-por-la-salud-de-la-humanidad-en-los-tiempos-del-coronavirus

JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA COORDINADORES EN FACCMA



La reinvención y la innovación son moneda corriente hoy en la Federación y mes a mes, distintas alternativas fueron surgiendo desde las distintas áreas que la componen. En este caso, en los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo las jornadas de capacitación destinadas a coordinadores y coordinadoras de distintas instituciones brindadas por Diego Lerner, Coordinador del área de Cultura y Educación de FACCMA y Magalí Desse, Directora de NOAM.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/faccma/jornadas-de-capacitacion-para-coordinadores-en-faccma

LA UNIVERSIDAD BEN-GURION DESARROLLÓ UN FIREWALL INTELIGENTE QUE PROTEGE A LOS PACIENTES DE HOSPITALES CONTRA LOS CIBERATAQUES



Los dispositivos médicos que son vulnerables a los ataques cibernéticos y los virus informáticos ahora tienen una nueva línea de protección, junto con los pacientes que dependen de ellos, ya que los investigadores de la Universidad Ben-Gurion del Negev han desarrollado un firewall inteligente para detectar instrucciones anómalas y filtrarlas.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/la-universidad-ben-gurion-desarrollo-un-firewall-inteligente-que-protege-a-los-pacientes-de-hospitales-contra-los-ciberataques

DAIA: ENCUENTRO VIRTUAL CON LA MINISTRA DE DESARROLLO HUMANO Y HÁBITAT DE LA CIUDAD



Integrantes del Consejo Directivo de la DAIA, encabezados por su presidente, Jorge Knoblovits, mantuvieron un encuentro el 3 de septiembre con la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/daia/daia-encuentro-virtual-con-la-ministra-de-desarrollo-humano-y-habitat-de-la-ciudad

AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV EN ARGENTINA TE INVITA A PARTICIPAR DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES



MARTES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 hs.

ENCUENTRO CON EL DR. LUIS LACALLE POU

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-tel-aviv/amigos-de-la-universidad-de-tel-aviv-en-argentina-te-invita-a-participar-de-las-proximas-actividades-3

CJL: HISTÓRICO ENCUENTRO DE DIRECTORES EJECUTIVOS DEL CONGRESO JUDÍO MUNDIAL



«Es muy emotivo estar junto a ustedes», dijo Ross Kriel, presidente del Consejo de judíos de los Emiratos Árabes Unidos, quien participó por primera vez de una reunión del foro de directores ejecutivos de las comunidades judías que organiza el Congreso Judío Mundial.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/cjl-historico-encuentro-de-directores-ejecutivos-del-congreso-judio-mundial

JABAD – ROSH HASHANÁ: CÓMO TOMAR ACCIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS



El 18 de septiembre a la noche comienza el año 5781 del calendario hebreo y esta vez los festejos serán un desafío. Jabad Argentina presenta un kit y una campaña de shofar bajo la consigna “Creá tu historia, tomá acción” para que cada judío tenga la posibilidad de vivir las Altas Fiestas desde donde esté.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/jabad/jabad-rosh-hashana-como-tomar-accion-en-tiempos-de-coronavirus

ESCUELA MARTÍN BUBER: #CHARLASTEDED EN LA SECUNDARIA



Luego de varios meses de participar en el proyecto de Clubes Ted Ed, un grupo de alumnos de nuestra Secundaria se anima a contarnos sus ideas y pasiones a través de las Charlas Ted Ed.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/buber/escuela-martin-buber-charlasteded-en-la-secundaria

¡FESTEJAMOS LOS 100 AÑOS DEL KEREN HAYESOD JUNTO A REUVEN RIVLIN!



El domingo CUJA – Keren Hayesod realizó un encuentro muy especial con el presidente del Estado de Israel Reuven Rivlin y otros grandes amigos del Keren Hayesod.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-hayesod-cuja/festejamos-los-100-anos-del-keren-hayesod-junto-a-reuven-rivlin

KSPACE MIAMI REALIZÓ SU GRAN EVENTO VIRTUAL CON IMPORTANTES CONFERENCIAS PARA JÓVENES JUDÍOS DE TODO EL MUNDO



Del 10 al 13 de septiembre, el centro para jóvenes judíos “KSpace” de Miami organizó un evento virtual, en idioma inglés, para que chicos y chicas solteros de todo el mundo puedan conocerse.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/kspace-miami-comienza-esta-semana-su-gran-evento-virtual-con-importantes-conferencias-para-jovenes-judios-de-todo-el-mundo

BIALIK- DEVOTO: CAMPAÑA SOLIDARIA JUNTO A LA FUNDACIÓN CIVIL «EL LEONCITO DAN»



La solidaridad es un valor que se enseña desde el Nivel Inicial

Aprender el servicio al otro es uno de los fundamentos de Bialik. Ser solidarios es pensar que tenemos algo para dar, para compartir, para enseñar y aprender. Ponernos en el lugar del otro y sentirnos responsables por lo que les pasa.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/bialik-devoto/bialik-devoto-campana-solidaria-junto-a-la-fundacion-civil-el-leoncito-dan

KEREN LEYEDIDUT: EN UNA NUEVA ALIÁ, OLIM PARTIERON DESDE URUGUAY A ISRAEL Y NO DEBERÁN HACER LA CUARENTENA



Israel agregó a Uruguay a lista de «países verdes», lo que significa que quienes viajen no deberán realizar la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. Afortunadamente esta medida coincidió con la partida de olim que viajaron ayer. Nadin Hakas, representante del Keren LeYedidut en Uruguay, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre los detalles de esta aliá y sobre cómo viene trabajando la institución durante la pandemia.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-leyiedidut/keren-leyedidut-en-una-nueva-alia-olim-partieron-desde-uruguay-a-israel-y-no-deberan-hacer-la-cuarentena

IONÁ – SOMOS TU COMUNIDAD



Iamim Noraim 5781 – 2020

Servicios Religiosos compartidos a través de las redes sociales, para así acompañar a todos los ioneros que semana a semana continúan conectados a las distintas actividades y propuestas que se realizan desde marzo.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/iona-somos-tu-comunidad

ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM: «MAESTROS POR UN DÍA»



Comenzamos en 1er Grado con los proyectos personales, el clásico: «Maestros por un día», donde cada estudiante elige un tema, lo investiga, lo prepara y expone frente a sus compañeros/as y docentes.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/scholem-aleijem/escuela-scholem-aleijem-maestros-por-un-dia

ESCUELA INTEGRAL MAIMÓNIDES: NEW ENGLISH PROJECTS!



English Time: Science Experiment, Acting out, Drama, Minute to Win it, Cambridge English Penfriend, Escape Rooms and more!

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/maimonides/escuela-integral-maimonides-new-english-projects

UNIVERSIDAD DE HAIFA: SHOW MUSICAL ESPECIAL PARA ROSH HASHANÁ



La universidad de Haifa les desea un feliz Shaná Tová e invita a todas las comunidades judías de América Latina y el mundo a disfrutar junto con nosotros del show musical especial para Rosh Hashaná del cantante israelí Rami Kleinstein.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-de-haifa-show-musical-especial-para-rosh-hashana

LOS BOMBEROS DEL KKL TRABAJAN DÍA Y NOCHE PARA APAGAR LOS INCENDIOS CAUSADOS POR ATAQUES CON GLOBOS DESDE GAZA



El terrorismo con globos incendiarios regresó a las comunidades fronterizas con Gaza. El olor del humo volvió a llenar el aire y las manchas ennegrecidas se extendieron por bosques, reservas naturales y espacios abiertos. Más de 100 incendios se desataron en los bosques de KKL durante las últimas semanas, consumiendo más de 340 acres de bosques, principalmente en Be’eri, Kissufim y Nahal HaBesor. Y eso sin contar las otras reservas naturales y áreas abiertas afectadas.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-kayemet-israel/los-bomberos-del-kkl-trabajan-dia-y-noche-para-apagar-los-incendios-causados-por-ataques-con-globos-desde-gaza

PROGRAMA RADIAL DE IWO: AHORA EN VIVO POR FACEBOOK



Di Naye Idishe Sho, el programa radial de IWO es una hora de música y cultura que indaga en la actualidad del idish en la región y en el mundo. Lo conducen Abraham Lichtenbaum y Lucas Fiszman. El programa cuenta con la inconfundible voz del actor Sergio Lerer y un informe de actualidad de Itzik Horn desde Israel.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/fundacion-iwo/programa-radial-de-iwo-ahora-en-vivo-por-facebook

HAMAKOM SHELI, LA ESCUELA JUDÍA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES QUE ES UN “MILAGRO DE D’S”



Hamakom Sheli es la primera escuela hebrea para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales de la Argentina y está situada en Tucumán 3070, en Buenos Aires.

Ver más: https://itongadol.com/noticias/113333-hamakom-sheli-la-escuela-judia-para-alumnos-con-necesidades-especiales-que-es-un-milagro-de-ds?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Comunidad_en_accin_74&utm_medium=email

HATZAD HASHENI. EL RESURGIMIENTO DEL “SIONISMO POLÍTICO”



Por Yonatan Green (Israel Hayom)

El acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel puede ser el primer acuerdo que realmente refleje el sionismo político hertzliano, cumpliendo un sueño de coexistencia amistosa entre los judíos y sus vecinos de Oriente Medio.

Ver más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hatzad-hasheini/hatzad-hasheni-el-resurgimiento-del-sionismo-politico